Забудьте про манометр: простой снимок шин покажет, пора ли накачать колёса

Сегодня смартфон может быть не только камерой и средством связи, но и инструментом для обслуживания автомобиля. Один из новых способов — проверка давления в шинах через камеру телефона.
Для метода нужны специальные приложения с алгоритмами компьютерного зрения. Они:
анализируют форму и размеры шины на фото,
определяют степень её деформации,
рассчитывают примерное давление по площади контакта с дорогой.
Чем больше площадь соприкосновения, тем мягче шина и ниже давление.
Сделайте фото колеса сбоку.
Приложение обработает изображение.
Система выдаст приблизительное значение давления и рекомендацию: подкачать или оставить как есть.
Такой способ не заменяет манометр, но даёт быстрое и общее представление о состоянии шин. Он особенно полезен в дороге, если под рукой нет инструмента или поблизости нет заправки.
Некоторые продвинутые приложения используют машинное обучение - сравнивают вашу фотографию с базой снимков правильно накачанных шин. Это делает результат более надёжным.
Проверка давления с помощью смартфона — удобный и доступный лайфхак для водителей. Пусть он и не заменяет точных приборов, но может выручить в нужный момент.
