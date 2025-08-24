Забудьте про манометр: простой снимок шин покажет, пора ли накачать колёса

Приложение для смартфона позволяет оценить давление в шинах по фото

Сегодня смартфон может быть не только камерой и средством связи, но и инструментом для обслуживания автомобиля. Один из новых способов — проверка давления в шинах через камеру телефона.

Как это работает

Для метода нужны специальные приложения с алгоритмами компьютерного зрения. Они:

анализируют форму и размеры шины на фото,

определяют степень её деформации,

рассчитывают примерное давление по площади контакта с дорогой.

Чем больше площадь соприкосновения, тем мягче шина и ниже давление.

Простота использования

Сделайте фото колеса сбоку. Приложение обработает изображение. Система выдаст приблизительное значение давления и рекомендацию: подкачать или оставить как есть.

Точность метода

Такой способ не заменяет манометр, но даёт быстрое и общее представление о состоянии шин. Он особенно полезен в дороге, если под рукой нет инструмента или поблизости нет заправки.

Некоторые продвинутые приложения используют машинное обучение - сравнивают вашу фотографию с базой снимков правильно накачанных шин. Это делает результат более надёжным.

Проверка давления с помощью смартфона — удобный и доступный лайфхак для водителей. Пусть он и не заменяет точных приборов, но может выручить в нужный момент.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

