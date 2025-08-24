Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренды осени 2025: фиолетовый – главный цвет сезона, учимся сочетать его с другими оттенками
Эксперты по садоводству назвали условия хранения яблок зимой
NTSB: хаос в управлении привёл к сближению вертолёта Black Hawk и рейса Delta
Как избавиться от плесени в спальне, используя всего одну простую вещь
В Крыму вырос спрос на вина из автохтонных сортов винограда — минсельхоз
Глава Автостата Целиков: скидки на новые автомобили 2023 и 2024 года закончились
Стэнфордские учёные создали интерфейс мозг — компьютер для преобразования мыслей
Алёна Кравец назвала Никиту Преснякова человеком со сложным характером
Рецепт хлеба без дрожжей: тесто поднимается на кефире и газировке

Забудьте про манометр: простой снимок шин покажет, пора ли накачать колёса

Приложение для смартфона позволяет оценить давление в шинах по фото
1:24
Авто

Сегодня смартфон может быть не только камерой и средством связи, но и инструментом для обслуживания автомобиля. Один из новых способов — проверка давления в шинах через камеру телефона.

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Как это работает

Для метода нужны специальные приложения с алгоритмами компьютерного зрения. Они:

  • анализируют форму и размеры шины на фото,

  • определяют степень её деформации,

  • рассчитывают примерное давление по площади контакта с дорогой.

Чем больше площадь соприкосновения, тем мягче шина и ниже давление.

Простота использования

  1. Сделайте фото колеса сбоку.

  2. Приложение обработает изображение.

  3. Система выдаст приблизительное значение давления и рекомендацию: подкачать или оставить как есть.

Точность метода

Такой способ не заменяет манометр, но даёт быстрое и общее представление о состоянии шин. Он особенно полезен в дороге, если под рукой нет инструмента или поблизости нет заправки.

Некоторые продвинутые приложения используют машинное обучение - сравнивают вашу фотографию с базой снимков правильно накачанных шин. Это делает результат более надёжным.

Проверка давления с помощью смартфона — удобный и доступный лайфхак для водителей. Пусть он и не заменяет точных приборов, но может выручить в нужный момент.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы
Наука и техника
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Последние материалы
Эксперты по садоводству назвали условия хранения яблок зимой
Как избавиться от плесени в спальне, используя всего одну простую вещь
NTSB: хаос в управлении привёл к сближению вертолёта Black Hawk и рейса Delta
В Крыму вырос спрос на вина из автохтонных сортов винограда — минсельхоз
Стэнфордские учёные создали интерфейс мозг — компьютер для преобразования мыслей
Алёна Кравец назвала Никиту Преснякова человеком со сложным характером
Глава Автостата Целиков: скидки на новые автомобили 2023 и 2024 года закончились
Приложение для смартфона позволяет оценить давление в шинах по фото
Рецепт хлеба без дрожжей: тесто поднимается на кефире и газировке
Учёные обнаружили два природных соединения способных очистить клетки мозга от деменции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.