Maybach за копейки? В Китае массово подделывают люксовые седаны Mercedes

Китайские тюнинговые мастерские нашли новый способ заработка: они превращают стандартные седаны Mercedes-Benz S-класса в "люксовые" лимузины Maybach. Услуга стоит недорого, но вызывает вопросы по поводу безопасности и качества переделки.
Настоящий Maybach отличается от S-класса не только отделкой, но и конструкцией:
кузов длиннее,
линия крыши и задней двери иная,
остекление расположено не на двери, а на задней стойке.
Китайские умельцы эти различия "имитируют" при помощи гибки металла, сварки и шпаклёвки. В результате седан лишь выглядит как Maybach, но его размеры и конструкция не меняются.
Цена услуги начинается от 18 000 юаней (около 2140 евро). За эти деньги клиент получает:
внешние доработки кузова,
обновлённую внутреннюю отделку дверей,
новые бамперы и декоративные элементы.
Наибольшим спросом поддельные Maybach пользуются у прокатных компаний. Причина проста: аренда "люксовой" версии стоит примерно в полтора раза дороже, чем обычного S-класса. Чаще всего такие автомобили заказывают для свадебных кортежей и торжеств.
Китайские тюнеры превратили подделку Maybach в популярную услугу для тех, кто хочет произвести впечатление при минимальных затратах. Однако специалисты предупреждают: безопасность таких автомобилей остаётся под большим вопросом.
Maybach (МФА: ˈmaɪ.bax) — немецкая автомобилестроительная компания, известная прежде всего производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса.
