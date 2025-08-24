Maybach за копейки? В Китае массово подделывают люксовые седаны Mercedes

Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайские тюнинговые мастерские нашли новый способ заработка: они превращают стандартные седаны Mercedes-Benz S-класса в "люксовые" лимузины Maybach. Услуга стоит недорого, но вызывает вопросы по поводу безопасности и качества переделки.

Фото: Mercedes is licensed under public domain Mercedes-Maybach S-Class

В чём разница между оригиналом и копией

Настоящий Maybach отличается от S-класса не только отделкой, но и конструкцией:

кузов длиннее,

линия крыши и задней двери иная,

остекление расположено не на двери, а на задней стойке.

Китайские умельцы эти различия "имитируют" при помощи гибки металла, сварки и шпаклёвки. В результате седан лишь выглядит как Maybach, но его размеры и конструкция не меняются.

Сколько стоит подделка

Цена услуги начинается от 18 000 юаней (около 2140 евро). За эти деньги клиент получает:

внешние доработки кузова,

обновлённую внутреннюю отделку дверей,

новые бамперы и декоративные элементы.

Кто заказывает такие машины

Наибольшим спросом поддельные Maybach пользуются у прокатных компаний. Причина проста: аренда "люксовой" версии стоит примерно в полтора раза дороже, чем обычного S-класса. Чаще всего такие автомобили заказывают для свадебных кортежей и торжеств.

Китайские тюнеры превратили подделку Maybach в популярную услугу для тех, кто хочет произвести впечатление при минимальных затратах. Однако специалисты предупреждают: безопасность таких автомобилей остаётся под большим вопросом.

Уточнения