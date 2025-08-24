Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Maybach за копейки? В Китае массово подделывают люксовые седаны Mercedes

Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes
1:40
Авто

Китайские тюнинговые мастерские нашли новый способ заработка: они превращают стандартные седаны Mercedes-Benz S-класса в "люксовые" лимузины Maybach. Услуга стоит недорого, но вызывает вопросы по поводу безопасности и качества переделки.

Mercedes-Maybach S-Class
Фото: Mercedes is licensed under public domain
Mercedes-Maybach S-Class

В чём разница между оригиналом и копией

Настоящий Maybach отличается от S-класса не только отделкой, но и конструкцией:

  • кузов длиннее,

  • линия крыши и задней двери иная,

  • остекление расположено не на двери, а на задней стойке.

Китайские умельцы эти различия "имитируют" при помощи гибки металла, сварки и шпаклёвки. В результате седан лишь выглядит как Maybach, но его размеры и конструкция не меняются.

Сколько стоит подделка

Цена услуги начинается от 18 000 юаней (около 2140 евро). За эти деньги клиент получает:

  • внешние доработки кузова,

  • обновлённую внутреннюю отделку дверей,

  • новые бамперы и декоративные элементы.

Кто заказывает такие машины

Наибольшим спросом поддельные Maybach пользуются у прокатных компаний. Причина проста: аренда "люксовой" версии стоит примерно в полтора раза дороже, чем обычного S-класса. Чаще всего такие автомобили заказывают для свадебных кортежей и торжеств.

Китайские тюнеры превратили подделку Maybach в популярную услугу для тех, кто хочет произвести впечатление при минимальных затратах. Однако специалисты предупреждают: безопасность таких автомобилей остаётся под большим вопросом.

Уточнения

Maybach (МФА: ˈmaɪ.bax) — немецкая автомобилестроительная компания, известная прежде всего производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
