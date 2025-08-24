Ни одна поломка за миллион километров: Skoda Octavia стала легендой в Исландии

Исландский овцевод Йомундур Олассон сумел проехать на своей Škoda Octavia первого поколения более 1 миллиона километров. Его история — пример того, как уход и стиль вождения могут превратить обычный автомобиль в настоящую легенду.

Фото: commons.wikimedia.org by order_242 from Chile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Skoda Octavia 2003

Как всё начиналось

Octavia появилась в семье ещё в 2003 году — сначала ею пользовалась жена Йомундура, а с 2007-го за руль сел сам фермер. Машина быстро стала для него незаменимой: низкая стоимость обслуживания, надёжность и простота эксплуатации сделали её рабочей "лошадкой" на ферме и в дальних поездках по Исландии.

Секрет долголетия

Фермер отмечает несколько правил, благодаря которым автомобиль сохранил ресурс:

никогда не раскручивал двигатель выше 3000 об/мин;

использовал только качественное масло и менял его каждые 30 000 км;

внимательно следил за состоянием амортизаторов, радиатора и тормозов;

устранял мелкие неисправности сразу, не дожидаясь серьёзных поломок.

При этом машина выдерживала суровый климат, езду по гравийным дорогам и даже перевозку овец.

Рекордный рубеж

Когда одометр достиг шести девяток, стало ясно: прибор просто не рассчитан на семизначные цифры. Но это не испортило момента — напротив, стало символом уникальной истории автомобиля.

Удивительно, но Octavia до сих пор сохранила родной двигатель, коробку передач и даже сцепление.

Что дальше

После достижения миллиона километров Йомундур пересел на новую Octavia, но старую машину не списали. Теперь она будет использоваться в одной из школ Рейкьявика для обучения студентов механике — как живой учебный экспонат.

Уточнения

Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s.

