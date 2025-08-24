Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микела Сенига: лимон полезно употреблять для иммунитета, кожи и сердца
Как правильно сушить вьющиеся волосы феном с диффузором: полезные советы
Вот как скрытое потребление электричества увеличивает ваши расходы
Календула, бархатцы и настурция защищают огород от вредителей
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры

Ни одна поломка за миллион километров: Skoda Octavia стала легендой в Исландии

Исландец проехал 1 миллион километров на Skoda Octavia
1:50
Авто

Исландский овцевод Йомундур Олассон сумел проехать на своей Škoda Octavia первого поколения более 1 миллиона километров. Его история — пример того, как уход и стиль вождения могут превратить обычный автомобиль в настоящую легенду.

Skoda Octavia 2003
Фото: commons.wikimedia.org by order_242 from Chile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Skoda Octavia 2003

Как всё начиналось

Octavia появилась в семье ещё в 2003 году — сначала ею пользовалась жена Йомундура, а с 2007-го за руль сел сам фермер. Машина быстро стала для него незаменимой: низкая стоимость обслуживания, надёжность и простота эксплуатации сделали её рабочей "лошадкой" на ферме и в дальних поездках по Исландии.

Секрет долголетия

Фермер отмечает несколько правил, благодаря которым автомобиль сохранил ресурс:

  • никогда не раскручивал двигатель выше 3000 об/мин;

  • использовал только качественное масло и менял его каждые 30 000 км;

  • внимательно следил за состоянием амортизаторов, радиатора и тормозов;

  • устранял мелкие неисправности сразу, не дожидаясь серьёзных поломок.

При этом машина выдерживала суровый климат, езду по гравийным дорогам и даже перевозку овец.

Рекордный рубеж

Когда одометр достиг шести девяток, стало ясно: прибор просто не рассчитан на семизначные цифры. Но это не испортило момента — напротив, стало символом уникальной истории автомобиля.

Удивительно, но Octavia до сих пор сохранила родной двигатель, коробку передач и даже сцепление.

Что дальше

После достижения миллиона километров Йомундур пересел на новую Octavia, но старую машину не списали. Теперь она будет использоваться в одной из школ Рейкьявика для обучения студентов механике — как живой учебный экспонат.

Уточнения

Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры
Ортопедические подушки и капы помогают предотвратить храп без операции
Масштабный экспорт в Россию: эти ниши займут производители из Индии
Ученые решили отказаться от топлива и создать космический корабль с парусами
Историки называют Нойшванштайн, Химэдзи и Хоэнзальцбург самыми впечатляющими замками мира
Десерт из бананов и сахара, приготовленный под грилем прямо в кожуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.