Водители забывают про тормоз: новая привычка, от которой трудно отказаться

4:42 Your browser does not support the audio element. Авто

С каждым годом автомобили становятся все более умными и технологичными, особенно в сегменте электрических и гибридных машин. Одной из таких новинок, которая привлекла внимание водителей по всему миру, является система, меняющая привычное взаимодействие с автомобилем. Речь идет о технологии One Pedal Driving, которая позволяет водителям значительно уменьшить использование тормоза и контролировать движение только с помощью акселератора. Эта функция меняет представление о вождении и становится важной частью современного автомобильного опыта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Педали

Что такое One Pedal Driving

One Pedal Driving (или "вождение с одним педалем") — это технология, которая позволяет автомобилям электрической или гибридной моториации ускоряться и замедляться с помощью лишь одного акселератора. Когда водитель отпускает ногу с педали, машина начинает замедляться значительно сильнее, чем в традиционных автомобилях. В некоторых случаях она может даже полностью остановиться. Это стало возможным благодаря использованию так называемой френажной регенерации, при которой двигатель используется для преобразования кинетической энергии в электричество, что одновременно помогает замедлить машину и подзарядить батареи.

Регенеративное торможение: как это работает

Френажная регенерация является одной из ключевых технологий, которая делает One Pedal Driving таким удобным. Когда водитель отпускает акселератор, электродвигатель начинает работать как генератор. Он поглощает часть энергии, которая обычно теряется при торможении, и преобразует её в электрическую энергию. Это не только помогает уменьшить скорость автомобиля, но и увеличивает запас хода, поскольку часть энергии возвращается в аккумулятор. В городах с плотным движением, таких как Москва или Нью-Йорк, где часто приходится останавливаться и трогаться с места, эта технология позволяет значительно сэкономить энергию и снизить эксплуатационные расходы.

Преимущества One Pedal Driving

Система One Pedal Driving предлагает ряд заметных преимуществ для водителей электрических и гибридных автомобилей:

Удобство в управлении: Большую часть времени можно управлять автомобилем, используя только один педаль. Это делает вождение более интуитивно понятным и простым, особенно в городских условиях.

Повышенная эффективность: Поскольку энергия восстанавливается во время замедления, система помогает увеличивать автономность автомобиля. Это особенно важно для электромобилей, у которых заряд батареи ограничен.

Снижение усталости водителя: В условиях плотного движения необходимость постоянно переключаться между акселератором и тормозом исчезает, что делает вождение менее утомительным.

Экологичность: Водители, использующие One Pedal Driving, способствуют сокращению выбросов углекислого газа и делают передвижение более экологичным.

Когда тормоза всё-таки необходимы

Несмотря на все преимущества системы, тормоза всё равно остаются важным элементом автомобиля. One Pedal Driving помогает при обычных остановках, но не всегда справляется с экстренными ситуациями, когда нужно быстро остановить машину. Это требует применения традиционного торможения. Например, при резкой остановке или в случае возникновения непредвиденной ситуации на дороге необходимо использовать обычный тормоз.

Система One Pedal Driving идеально подходит для повседневного вождения в условиях городского трафика, но не заменяет полностью тормоза, особенно при экстремальных условиях.

Влияние на безопасность и комфорт водителя

Одной из ключевых особенностей технологии является её способность адаптироваться к привычкам водителя. Уже через несколько дней использования эта функция становится вторичной природой, и водитель легко привыкает к такому типу управления. Более того, системы, использующие One Pedal Driving, проходят тщательное тестирование на различных дорогах, включая знаменитые автодороги как М-4 "Дон", что демонстрирует высокую безопасность этой технологии даже при длительных поездках.

Технология One Pedal Driving становится не только трендом, но и важным шагом в сторону будущего автомобильной индустрии, где экология и удобство водителя выходят на первый план. Это новая эра мобильности, которая меняет само восприятие вождения и задает новые стандарты для индустрии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

