Неочевидная деталь в багажнике, которая может спасти вас или ребёнка

2:58
Авто

Современные автомобили оснащены множеством технологичных систем безопасности, о которых водители не всегда знают. Одной из таких функций является скрытая кнопка, которая может стать настоящим спасением в экстренной ситуации, если вы оказались заперты внутри.

Мужчина спит в машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина спит в машине

Когда может понадобиться эта функция

Хотя случаи, когда человек оказывается запертым в автомобиле, довольно редки, они все же случаются. Это может произойти по разным причинам: случайный сбой системы, неправильная настройка или даже забывчивость водителя. Наиболее тревожным является, когда в салоне остается ребенок или питомец, которые не могут самостоятельно открыть дверь. В таких случаях автомобиль может стать ловушкой, особенно в жаркие дни, когда температура в салоне может достичь опасных значений.

Опасности перегрева

Влияние высоких температур на запертых в машине людей и животных может быть катастрофическим. При наружной температуре около 39°C, в салоне может нагреться до 70°C всего за несколько минут, что представляет собой смертельную угрозу. И если водитель или пассажир не может выбраться, с этим нужно бороться немедленно.

Специальный механизм для экстренной ситуации

Для предотвращения трагедий большинство современных автомобилей оборудованы специальным механизмом, который позволяет открыть двери с внутренней стороны. Этот механизм скрыт, но, зная его местоположение и принцип работы, можно использовать его в критической ситуации.

Он находится в багажном отделении, обычно рядом с задней дверью, и выглядит как небольшой символ, напоминающий открытый багажник. Чтобы добраться до кнопки, нужно сложить одну из задних спинок сидений и найти маленькую крышку на внутренней стороне дверцы багажника.

Как работает система

После того как вы откроете крышку, перед вами появится маленькое пластиковое устройство — это и есть ключевая часть системы. Повернув его в нужную сторону, активируется механизм, который откроет багажник. Это позволит вам выйти из автомобиля или, в случае экстренной ситуации, помочь другим.

Как правильно использовать механизм

Чтобы избежать паники и в дальнейшем правильно использовать систему, рекомендуется ознакомиться с точными инструкциями. На многих моделях автомобилей также доступны обучающие видео, которые показывают, как именно активировать этот механизм. Простой процесс позволяет сэкономить драгоценное время в случае опасности.

Эта технология предоставляет водителю и пассажирам уверенность в том, что в случае неприятностей всегда есть решение. Даже если ошибка системы или невнимательность приводит к тому, что автомобиль запирается, этот скрытый механизм открывает путь к спасению.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
