Главные враги, губящие аккумулятор: вот что делать, чтобы не застрять с мёртвой батареей

3:47
Авто

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда аккумулятор автомобиля неожиданно разряжается. Это может быть не только неудобно, но и привести к неприятным последствиям, таким как застревание в отдалённом месте без возможности запустить двигатель. Важно понимать, что разрядка аккумулятора может быть связана с несколькими факторами, и в этой статье мы расскажем о четырёх наиболее распространённых причинах этого.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Оставление включённых электрических систем

Одной из главных причин преждевременного разряда аккумулятора является оставление включёнными различных электрических систем автомобиля, таких как фары, аварийная сигнализация или системы внутреннего освещения, когда двигатель уже выключен. В таком случае генератор, который преобразует механическую энергию от работающего двигателя в электрическую, не может пополнять заряд аккумулятора. Вследствие этого аккумулятор быстро теряет заряд.

Если водитель не обращает внимания на включенные устройства и оставляет их включёнными на длительное время, это может привести к полной разрядке аккумулятора и невозможности завести автомобиль.

Частые короткие поездки

Другой немаловажной причиной, по которой аккумулятор может разряжаться быстрее, является частая эксплуатация автомобиля на очень короткие дистанции. Когда автомобиль используется только для краткосрочных поездок, двигатель не успевает работать достаточно долго, чтобы зарядить аккумулятор до необходимого уровня. В результате, с течением времени аккумулятор будет постепенно терять свой заряд, так как не получает должной зарядки от генератора.

Если такой режим эксплуатации становится постоянным, аккумулятор может начать разряжаться быстрее, а в конечном итоге потребует замены.

Проблемы с генератором

Если аккумулятор разряжается слишком быстро, причиной этого может быть неисправность самого генератора. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора во время работы двигателя, и если его работа нарушена, аккумулятор может не получать достаточно энергии. Это может происходить, если генератор изношен или повреждён, что приводит к тому, что аккумулятор не заряжается должным образом и его ресурс быстро истощается.

Чрезмерная нагрузка на электрические системы автомобиля

Если на автомобиле установлено слишком много дополнительных электрических устройств, таких как мощные аудиосистемы или дополнительные фары, это может сильно увеличить потребление энергии. В результате, аккумулятор начинает работать на пределе своих возможностей, что также приводит к его более быстрому разряду. Особенно это заметно при интенсивном использовании таких устройств без должной подпитки от двигателя.

Когда на автомобиле установлено много дополнительных аксессуаров, стоит внимательно следить за состоянием аккумулятора и избегать его перегрузки.

Как избежать проблем с аккумулятором

Чтобы продлить срок службы аккумулятора и избежать ситуаций, когда он разряжается в самый неподходящий момент, важно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, всегда проверяйте, что фары и другие электрические системы выключены, когда вы покидаете автомобиль. Во-вторых, старайтесь избегать частых коротких поездок, которые не позволяют аккумулятору полностью зарядиться. В-третьих, регулярно проверяйте состояние генератора и электрической системы автомобиля, чтобы избежать поломок, которые могут повлиять на заряд аккумулятора. И наконец, не перегружайте автомобиль ненужными дополнительными электрическими устройствами, которые могут ускорить разряд аккумулятора.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
 

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
