Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Бьянка хочет выйти замуж за хирурга
Эксперимент в планетарии показал, что жуки используют Млечный Путь для навигации
Гарри и Меган планируют снять документальный фильм о Диане для Netflix
Новый взгляд на лечо: раскрываем секрет приготовления с колбасой и копченым беконом
Массаж головы с маслами: простая техника для густых волос
Самые чистые пляжи и озёра Европы: 4 страны с кристально чистыми водоёмами
Спасли от забвения: 26 местных жителей возродили культовый паб в Килтили
Мир разрабатывает ядерное оружие для уничтожения спутников на орбите
Дизайнер Юлия Волкова оформила 35-метровую квартиру для пары из IT-сферы

Ускорение стало лучше, но мотор задымил: чем грозит дизель в бензобаке

Добавление дизельного топлива в бензин ускоряет разгон, но вызывает нагар
1:31
Авто

Иногда автомобилисты пытаются повысить эффективность работы бензинового двигателя с помощью нестандартных добавок. Среди популярных экспериментов — смешивание бензина с дизельным топливом.

Любители громких машин и психология
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Любители громких машин и психология

Идея эксперимента

Предполагается, что дизельное топливо способно улучшить характеристики бензина. Оно выделяет больше энергии при сгорании и не склонно к детонации. На этом основании делается вывод: небольшая примесь может повысить октановое число и положительно повлиять на разгон.

Проверка на практике

Для испытаний использовалась смесь: 5 литров бензина и 0,5 литра дизеля. При обычной езде изменений практически не наблюдалось, но на разгоне результат оказался заметным — время ускорения сократилось примерно на секунду.

При увеличении доли дизеля до 20% ситуация изменилась. Двигатель стал работать тяжелее, появились перебои, а динамика снизилась. Это объясняется тем, что солярка медленнее сгорает и требует других условий — большей степени сжатия и большего объёма воздуха.

Последствия для двигателя

Даже при небольшой добавке дизеля наблюдается усиленное задымление и образование нагара. При регулярном использовании это приводит к ускоренному износу двигателя. Эффект прироста мощности оказывается кратковременным, а негативные последствия накапливаются.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Красота и стиль
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Последние материалы
Исследование Пекинского университета: регулярность сна важнее его продолжительности
Употребление картофеля и риск диабета: что говорят новые исследования Гарвардского университета
Белый песок и скрытые бухты: какие пляжи теперь признаны самыми красивыми в Латинской Америке
Решетова рассказала о косметологических процедурах и сожалениях после коррекции носа
Для тренировки тазового дна рекомендуют упражнения на баланс — мнение эксперта
Базовый Haval Jolion на механике оказался дешевле Lada Vesta SW Cross
Откровения о зарплате в интернете: люди рассказывают о своих доходах незнакомцам
Немецкие инженеры придумали, как использовать отработанные батареи электрокаров
Крупноформатные стеновые панели стали отличной альтернативой кафелю в ванной
Российская таможня напомнила о запрете ввоза черепах и певчих птиц без документов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.