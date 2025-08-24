Китайский Jolion оказался дешевле Весты Кросс — но стоит ли он своих денег

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Базовый Haval Jolion на механике оказался дешевле Lada Vesta SW Cross
4:16
Авто

Стоимость автомобилей эконом-сегмента стремительно приближается к отметке в два миллиона рублей. Даже базовые версии Lada Vesta оцениваются в 1,5 млн, а топовые комплектации седана и универсала перевалили за 1,9-2 млн рублей. На фоне этих цен базовый Haval Jolion Comfort с механической коробкой передач выглядит более доступным решением — его стоимость составляет 1,79 млн рублей, что дешевле Lada Vesta SW Cross.

Китайский автомобиль Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китайский автомобиль Haval Jolion

Внешность

Базовое исполнение Jolion представляет собой кроссовер без лишнего блеска. В палитре преобладают белый и чёрный цвета, элементы хрома отсутствуют, вместо них используется Shadow Line. Черная решётка радиатора, зеркала и накладки придают автомобилю практичный и слегка брутальный вид.

Передние фары галогенные с дневными светодиодными ходовыми огнями. Задние фонари полностью светодиодные. Установлены 17-дюймовые литые диски с шинами Continental размерностью 215/60 R17. В задней части кузова предусмотрены декоративные накладки под выхлоп и компактный спойлер. Камеры заднего вида в базе нет, присутствуют лишь парктроники.

Салон

Внутреннее оформление максимально простое. Сиденья выполнены из синтетической ткани, регулировки механические. Руль пластиковый, без подогрева, но с функциями управления мультимедиа и круиз-контролем.

На приборной панели установлена аналоговая комбинация с небольшим экраном. Центральное место занимает 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay по проводу. Оснащение включает подогрев передних сидений и лобового стекла, а также однозонный кондиционер.

На втором ряду предусмотрены два USB-разъёма, подлокотник с подстаканниками и вентиляция в ногах. Подогрев сидений отсутствует. Багажное отделение имеет объём 337 литров, что заметно меньше, чем у Весты. В качестве запасного колеса используется докатка.

Двигатель и динамика

Автомобиль оснащён бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра с отдачей 143 л. с. и 210 Нм. Коробка передач — шестиступенчатая механическая, привод передний. Разгон до 100 км/ч занимает около 10 секунд.

Подвеска короткоходная: она уверенно справляется с мелкими неровностями, но на крупных препятствиях проявляется жёсткость. Шумоизоляция оценивается как средняя: на асфальте приемлемая, на гравии и в дождь заметно хуже. Средний расход топлива в первые месяцы эксплуатации достигает 12-14 литров на 100 км, что выше, чем у Весты.

Управляемость находится на среднем уровне: руль не отличается информативностью, в поворотах возможны лёгкие подбросы задней оси. Система стабилизации работает быстро, компенсируя занос. Тормозная система эффективна, скрипов не наблюдается.

Сравнение с Lada Vesta NG

Преимущества Jolion:

  • клиренс 190 мм и более высокая посадка;

  • богатое базовое оснащение: бесключевой доступ и запуск, 10-дюймовый экран, датчики дождя и света, подогревы, круиз-контроль, электронный ручник, 6 подушек безопасности;

  • турбомотор на 143 л. с. против 106 л. с. у Весты;

  • более современный пластик, меньше скрипов.

Недостатки Jolion:

  • простая ткань сидений и дешёвый пластик;

  • меньший объём багажника (337 л против 480 л);

  • слабая шумоизоляция;

  • жёсткая подвеска;

  • слабая аудиосистема с четырьмя динамиками.

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors.

