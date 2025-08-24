Китайский Jolion оказался дешевле Весты Кросс — но стоит ли он своих денег

Стоимость автомобилей эконом-сегмента стремительно приближается к отметке в два миллиона рублей. Даже базовые версии Lada Vesta оцениваются в 1,5 млн, а топовые комплектации седана и универсала перевалили за 1,9-2 млн рублей. На фоне этих цен базовый Haval Jolion Comfort с механической коробкой передач выглядит более доступным решением — его стоимость составляет 1,79 млн рублей, что дешевле Lada Vesta SW Cross.
Базовое исполнение Jolion представляет собой кроссовер без лишнего блеска. В палитре преобладают белый и чёрный цвета, элементы хрома отсутствуют, вместо них используется Shadow Line. Черная решётка радиатора, зеркала и накладки придают автомобилю практичный и слегка брутальный вид.
Передние фары галогенные с дневными светодиодными ходовыми огнями. Задние фонари полностью светодиодные. Установлены 17-дюймовые литые диски с шинами Continental размерностью 215/60 R17. В задней части кузова предусмотрены декоративные накладки под выхлоп и компактный спойлер. Камеры заднего вида в базе нет, присутствуют лишь парктроники.
Внутреннее оформление максимально простое. Сиденья выполнены из синтетической ткани, регулировки механические. Руль пластиковый, без подогрева, но с функциями управления мультимедиа и круиз-контролем.
На приборной панели установлена аналоговая комбинация с небольшим экраном. Центральное место занимает 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay по проводу. Оснащение включает подогрев передних сидений и лобового стекла, а также однозонный кондиционер.
На втором ряду предусмотрены два USB-разъёма, подлокотник с подстаканниками и вентиляция в ногах. Подогрев сидений отсутствует. Багажное отделение имеет объём 337 литров, что заметно меньше, чем у Весты. В качестве запасного колеса используется докатка.
Автомобиль оснащён бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра с отдачей 143 л. с. и 210 Нм. Коробка передач — шестиступенчатая механическая, привод передний. Разгон до 100 км/ч занимает около 10 секунд.
Подвеска короткоходная: она уверенно справляется с мелкими неровностями, но на крупных препятствиях проявляется жёсткость. Шумоизоляция оценивается как средняя: на асфальте приемлемая, на гравии и в дождь заметно хуже. Средний расход топлива в первые месяцы эксплуатации достигает 12-14 литров на 100 км, что выше, чем у Весты.
Управляемость находится на среднем уровне: руль не отличается информативностью, в поворотах возможны лёгкие подбросы задней оси. Система стабилизации работает быстро, компенсируя занос. Тормозная система эффективна, скрипов не наблюдается.
Преимущества Jolion:
клиренс 190 мм и более высокая посадка;
богатое базовое оснащение: бесключевой доступ и запуск, 10-дюймовый экран, датчики дождя и света, подогревы, круиз-контроль, электронный ручник, 6 подушек безопасности;
турбомотор на 143 л. с. против 106 л. с. у Весты;
более современный пластик, меньше скрипов.
Недостатки Jolion:
простая ткань сидений и дешёвый пластик;
меньший объём багажника (337 л против 480 л);
слабая шумоизоляция;
жёсткая подвеска;
слабая аудиосистема с четырьмя динамиками.
Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors.
