Рынок замер: продажи китайских автомобилей сократились на 27% за полгода

Китайские авто больше не скупают в России в больших количествах
В России резко пошли она спад продажи автомобилей от китайских производителей.

Интерес потребителей значительно снизился: в июле продажи "китайцев" упали на 18% по сравнению с июлем 2024 года — россияне купили 61 442 китайских автомобиля против 74 578 годом ранее.

Меньше стали покупать Haval (-22%), Chery (-6%), Geely (-37%), Changan (-31%).

За 2025 год купили 326 077 машин, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда россиянам было продано 447 904 машин.

При этом авто из КНР всё равно на российском рынке покупают чаще остальных, сообщает KP. RU.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
