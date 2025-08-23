Символ немецкой инженерии не пережил 2025-й: банкротство, которое никто не ожидал

Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве

Кризис в европейском автопроме продолжает углубляться. Немецкая автомобильная промышленность переживает самые тяжёлые времена за последние десятилетия: падение заказов, массовые увольнения и волна убыточности затронули не только автоконцерны, но и поставщиков оборудования.

Банкротство Werkzeugbau Laichingen

Очередной жертвой кризиса стала компания Werkzeugbau Laichingen, основанная более 130 лет назад. Производитель металлообрабатывающих станков для автомобильной промышленности подал заявление о банкротстве в окружной суд Штутгарта.

На предприятии в Лайхингене трудится около 100 человек. Временный управляющий Мартин Муха отметил, что причиной кризиса стало сокращение портфеля заказов и ухудшение финансового положения.

Шанс на оздоровление

Несмотря на заявление о банкротстве, руководство компании подчеркивает: речь идёт не о закрытии, а о попытке финансового восстановления. Сейчас ведутся переговоры с подрядчиками и потенциальными инвесторами, а управляющий оценивает, сможет ли компания продолжить работу в новом формате.

Кризис в масштабе региона

Ситуация в Лайхингене — лишь часть более широкой картины. Баден-Вюртемберг уже пострадал от кризиса:

несколько месяцев назад был закрыт завод в Русте,

ранее компания Allgaier Automotive объявила о масштабной реструктуризации.

Эксперты отмечают: банкротство Werkzeugbau Laichingen — тревожный сигнал для региона и всей отрасли, где исторические производители всё чаще сталкиваются с нехваткой заказов и жёсткой конкуренцией.

Крах компании с более чем вековой историей символизирует глубину промышленного кризиса в Германии. Судьба Werkzeugbau Laichingen теперь зависит от того, найдутся ли инвесторы, готовые поддержать предприятие и сохранить рабочие места.

