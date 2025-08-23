Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину
Осенняя посадка чеснока в октябре обеспечивает урожай крупных головок
Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу
Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску
Профессор Уолтер Виллетт: жареный картофель связан с диабетом 2 типа

Вы думаете, что экономите? Режим Eco на автомобиле превращает бензобак в черную дыру — вот почему

Режим Eco в автомобилях нередко увеличивает расход топлива вместо экономии
1:42
Авто

Современные автомобили оснащены разными режимами вождения: "Комфорт", "Спорт" и "Эко". Последний обещает меньший расход топлива и более экологичную езду, но на практике нередко даёт обратный эффект.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Как работает Eco-режим

При активации изменяется поведение автомобиля:

  • педаль газа становится "тяжёлой", с менее чувствительным откликом,

  • двигатель и коробка передач работают на более низких оборотах,

  • активируется система "старт-стоп",

  • кондиционер ограничивает мощность.

В теории это должно экономить топливо.

Почему результат бывает обратным

На деле автомобиль становится вялым, и водителю приходится сильнее нажимать на газ, чтобы разогнаться. Это приводит к перерасходу топлива.

Ещё один минус — работа кондиционера. В жару он охлаждает хуже, и многие открывают окна, что ухудшает аэродинамику и тоже увеличивает расход.

Где Eco действительно полезен

Эко-режим оправдан только в условиях:

  • городских пробок,

  • коротких поездок при низкой скорости,

  • неспешного движения без резких ускорений.

В остальных случаях он не даёт ощутимой выгоды.

Что реально экономит топливо

Эффективнее, чем кнопка "Эко", работают принципы эко-вождения:

  • плавный старт и торможение,

  • поддержание стабильной скорости,

  • своевременное переключение передач,

  • технически исправный автомобиль.

Eco-режим нельзя считать универсальным инструментом экономии. Это лишь вспомогательная функция, а ключ к реальной экономии топлива — внимательный и аккуратный стиль вождения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину
Осенняя посадка чеснока в октябре обеспечивает урожай крупных головок
Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу
Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску
Профессор Уолтер Виллетт: жареный картофель связан с диабетом 2 типа
Выгрызание лап у собаки может быть симптомом артрита или травмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.