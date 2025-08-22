Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский кроссовер с китайской душой: новый Москвич сменил донора

Новый "Москвич" создадут на базе кроссовера MG HS китайского концерна SAIC
2:12
Авто

Возрождённая российская марка "Москвич" готовит к выпуску третью модель. Однако и она, как и предыдущие, окажется не собственной разработкой, а адаптацией китайского автомобиля.

Кроссовер MG HS
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кроссовер MG HS

Донорская платформа: теперь от MG

Если первые новые "Москвичи" базировались на моделях JAC, то теперь производитель сменил донора. Согласно выписке из реестра деклараций о соответствии, будущая модель под индексом М70 (AS33) будет построена на базе MG HS - кроссовера среднего класса от китайского концерна SAIC.

Габариты и место в линейке

MG HS второго поколения имеет длину 4655 мм, ширину и высоту 1890 мм, а также колёсную базу 2765 мм. По размерам он занимает промежуточное положение: крупнее "Москвича-3", но компактнее "Москвича-8".

Двигатели и трансмиссии

Из документов следует, что будущий "Москвич" получит два варианта двигателей:

  • 1,5-литровый турбомотор мощностью около 172 л. с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач;

  • 2,0-литровый двигатель мощностью 231 л. с. в паре с автоматом.

В обоих случаях кроссовер будет только с передним приводом.

Оснащение и интерьер

В Китае MG HS предлагается с современным оборудованием:

  • 24,6-дюймовый дисплей,

  • беспроводная зарядка для смартфонов,

  • багажник объёмом от 507 до 1484 литров в зависимости от конфигурации сидений.

Если эти опции сохранятся в "Москвиче", новинка может оказаться одной из самых оснащённых в линейке бренда.

Третий новый "Москвич" станет уже не "ребрендингом" JAC, а копией кроссовера MG. Для российского рынка это значит сохранение курса на локализацию китайских моделей без собственной инженерной базы.

Уточнения

MG HS — компактный люксовый кроссовер, выпускающийся с сентября 2018 года компанией SAIC Motor.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
