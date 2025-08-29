Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Влажность больше не страшна: японский метод сушки белья спасёт ваш дом от плесени
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Роковая ошибка 99% кошатников: продукты с вашего стола, которые отправляют питомца на тот свет
Эликсир молодости: каждая женщина за 40 обязана делать эти три упражнения каждый день
Финансовая удавка: как новый закон защитит наследников умерших должников от штрафов
"Пытались меня купить": Катя Гордон ответила на обвинения в интиме с Товстиком
Мужчины сами кормят свою лысину: названа привычка, которая срезает шансы на густые волосы
Ошибка осенью — и луковая грядка весной пустая: проверенный способ избежать провала
Ад на Солнце: за сутки там появилось 100 новых пятен

В какой автомобиль легко влезет коляска — ответ удивит

Эксперты предупреждают: SUV не всегда подходят для семей с детьми
2:53
Авто

Выбор автомобиля для семьи с маленьким ребёнком — задача не из простых. Особенно когда речь идёт о том, чтобы без труда перевозить детскую коляску. На первый взгляд, багажники многих машин выглядят вместительными, но на практике далеко не всегда в них помещается крупная коляска, особенно в собранном виде.

Многодетная семья
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Многодетная семья

Главное требование — размеры багажника и удобство погрузки. Коляска должна помещаться полностью и без усилий, а высота погрузочной кромки не должна мешать. Если багажник слишком мал или бортик слишком высок, каждое складывание коляски превратится в испытание.

Лучшее решение — микроавтобусы. Они предлагают огромные багажные отсеки и позволяют перевозить коляску, даже не складывая её. Классическими примерами служат VW Multivan и Mercedes V-класса. Для большой семьи и частых поездок это наиболее практичный вариант.

Классические универсалы также заслуживают внимания. Их багажники достаточно велики и удобны для погрузки. Среди надёжных моделей — VW Passat, Škoda Superb Combi и Opel Astra Sport Tourer. Они совмещают комфорт, вместительность и относительно доступную цену.

Комбинированные модели с высокой крышей — практичное и бюджетное решение. Peugeot Rifter, Opel Combo, Citroën Berlingo, Toyota Proace City, VW Caddy и Renault Kangoo предлагают не только просторные багажники, но и высокий уровень универсальности: такие автомобили часто используют и как семейные, и как рабочие.

Фургоны несколько компактнее, но обеспечивают больше комфорта в управлении. Здесь можно выделить Dacia Jogger и VW Touran. Они подойдут для родителей, которым важен баланс между вместимостью и динамикой.

Что касается SUV (внедорожников), то вопреки популярности они не всегда удобны для перевозки колясок. Высокий грузовой бортик и относительно меньшие багажники создают трудности. Даже у таких моделей, как Honda CR-V или Peugeot 5008, коляска может влезть с трудом, особенно если речь идёт о громоздкой люльке.

Совет при покупке: обязательно берите коляску на тест-драйв и проверяйте, помещается ли она в багажник конкретной модели. ADAC настаивает, что производители должны предоставлять реалистичные данные о размерах багажника, чтобы семьи могли сделать осознанный выбор.

Таким образом, лучшими машинами для перевозки детской коляски остаются микроавтобусы, универсалы и компактвэны с высокой крышей. SUV и малолитражки в этом плане часто уступают, несмотря на внешний размах.

Уточнения

SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Здоровье
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Ад на Солнце: за сутки там появилось 100 новых пятен
Летний загар испаряется, как отпуск? Эти привычки помогут сохранить его до самых морозов
Долговая яма больше не страшна: правительство РФ спасает регионы от кредитной кабалы
Кража души через зрачок: почему наши предки панически боялись смотреть кошкам в глаза
НАСА раскрывает тайны Цереры: внутри карликовой планеты мог скрываться древний источник энергии
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Тайная жизнь мышей и крыс у вас дома: эти 4 вещи манят грызунов как магнит
На фоне Парижа: Анфиса Чехова показала реакцию на предложение выйти замуж
Как защититься от слухов: три шага для спокойной жизни
Обезболивающее, которому доверяют миллионы, оказалось в числе тех, кто подталкивает мир к доантибиотиковой эпохе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.