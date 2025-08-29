В какой автомобиль легко влезет коляска — ответ удивит

Эксперты предупреждают: SUV не всегда подходят для семей с детьми

Выбор автомобиля для семьи с маленьким ребёнком — задача не из простых. Особенно когда речь идёт о том, чтобы без труда перевозить детскую коляску. На первый взгляд, багажники многих машин выглядят вместительными, но на практике далеко не всегда в них помещается крупная коляска, особенно в собранном виде.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

Главное требование — размеры багажника и удобство погрузки. Коляска должна помещаться полностью и без усилий, а высота погрузочной кромки не должна мешать. Если багажник слишком мал или бортик слишком высок, каждое складывание коляски превратится в испытание.

Лучшее решение — микроавтобусы. Они предлагают огромные багажные отсеки и позволяют перевозить коляску, даже не складывая её. Классическими примерами служат VW Multivan и Mercedes V-класса. Для большой семьи и частых поездок это наиболее практичный вариант.

Классические универсалы также заслуживают внимания. Их багажники достаточно велики и удобны для погрузки. Среди надёжных моделей — VW Passat, Škoda Superb Combi и Opel Astra Sport Tourer. Они совмещают комфорт, вместительность и относительно доступную цену.

Комбинированные модели с высокой крышей — практичное и бюджетное решение. Peugeot Rifter, Opel Combo, Citroën Berlingo, Toyota Proace City, VW Caddy и Renault Kangoo предлагают не только просторные багажники, но и высокий уровень универсальности: такие автомобили часто используют и как семейные, и как рабочие.

Фургоны несколько компактнее, но обеспечивают больше комфорта в управлении. Здесь можно выделить Dacia Jogger и VW Touran. Они подойдут для родителей, которым важен баланс между вместимостью и динамикой.

Что касается SUV (внедорожников), то вопреки популярности они не всегда удобны для перевозки колясок. Высокий грузовой бортик и относительно меньшие багажники создают трудности. Даже у таких моделей, как Honda CR-V или Peugeot 5008, коляска может влезть с трудом, особенно если речь идёт о громоздкой люльке.

Совет при покупке: обязательно берите коляску на тест-драйв и проверяйте, помещается ли она в багажник конкретной модели. ADAC настаивает, что производители должны предоставлять реалистичные данные о размерах багажника, чтобы семьи могли сделать осознанный выбор.

Таким образом, лучшими машинами для перевозки детской коляски остаются микроавтобусы, универсалы и компактвэны с высокой крышей. SUV и малолитражки в этом плане часто уступают, несмотря на внешний размах.

SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.

