Первый взгляд на революционный электромобиль Hyundai и его секреты

Ioniq 3: узнайте о цифровых функциях и вариантах батарей перед Мюнхенским автосалоном
Авто

Hyundai готовится представить новый компактный электромобиль Ioniq 3 на Мюнхенском автосалоне в сентябре. Машина будет позиционироваться между Inster и Kona EV, но получит имя Ioniq благодаря использованию самой современной платформы компании и акценту на цифровые технологии.

Hyundai Ioniq 6 1X7A7258
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Ioniq 6 1X7A7258

Производство стартует уже в начале следующего года, причём выпуск организуют в Турции, чтобы сократить расходы на доставку и таможенные сборы, сообщает Topgear.

Ioniq 3 станет переднеприводным электромобилем и получит два варианта батарей: на 58,3 кВт⋅ч и на 81,4 кВт⋅ч. Запас хода составит порядка 420 и 585 км по циклу WLTP, а разгон до 100 км/ч займёт менее восьми секунд. Для модели выбрана 400-вольтовая электрическая система — более доступная по стоимости, хотя и медленнее заряжаемая по сравнению с 800-вольтовой архитектурой старших моделей Ioniq 5, 6 и 9.

По словам главы европейского подразделения Hyundai Ксавье Мартине, бренд Ioniq занимает второе место по узнаваемости среди производителей электромобилей, уступая лишь Tesla. Если ещё пять лет назад средняя цена электромобиля Hyundai в Великобритании была вдвое выше, то сегодня компания предлагает и доступные решения — такие как Inster и новый Ioniq 3. Это позволяет охватить весь спектр рынка, от бюджетных моделей до премиальных.

Особое внимание в Ioniq 3 уделено цифровым функциям. Электромобиль получит поддержку Apple CarPlay Ultra и расширенные возможности настройки интерфейса, включая синтезированные звуковые эффекты для электродвигателя. Hyundai внедряет концепцию "программно-определяемых автомобилей": владелец сможет обновлять функции на протяжении всего срока службы, а также докупать опции в формате приложений. Это открывает новые возможности и для покупателей подержанных авто.

В основе Ioniq 3 лежит новая ОС Hyundai Pleos, разработанная совместно с крупными IT-компаниями. Она обеспечивает гибкость и расширяемость функций, включая подключение к цифровым сервисам.

Мартине подчёркивает, что стратегия Hyundai строится на балансе. Компания не отказывается от ДВС и гибридов, но активно расширяет электролинейку, включая модели с увеличенным запасом хода и бензиновым генератором в качестве "подстраховки".

По его словам, рынок электромобилей растёт, хоть и не так быстро, как прогнозировали политики, но тенденция очевидна: "Вернуться к машинам с ДВС после электромобиля люди уже не хотят".

Таким образом, Hyundai стремится закрепиться на рынке как универсальный игрок, предлагающий все типы силовых агрегатов, при этом уделяя особое внимание развитию линейки Ioniq как ключевого бренда в сфере "чистой" мобильности.

Hyundai Ioniq 5 (Хёндэ айоник) — среднеразмерный электромобиль-кроссовер южнокорейской компании Hyundai Motors. Это первая модель, выпускаемая на платформе Hyundai E-GMP. Впервые была представлена 23 февраля 2021 года.

