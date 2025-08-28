Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Табу на дизель: как новые стандарты Европейского Союза изменят транспортную отрасль

Чистый воздух к 2030 году: становимся свидетелями изменений в европейских городах
Европейский союз предпринимает новые шаги для улучшения качества воздуха, усиливая нормы по содержанию твёрдых частиц и диоксида азота (NO₂). Основная цель — снизить уровень загрязнения в городах и приблизить стандарты ЕС к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. По прогнозам, это позволит к 2030 году существенно сократить смертность, связанную с болезнями, вызванными загрязнённым воздухом.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
За последние годы Европа добилась заметного прогресса: если в 2016 году предельные значения NO₂ превышались на 90 измерительных станциях, то в 2023 году таких случаев осталось всего два. Достичь этого помогли ограничения на въезд дизельного транспорта в города, а также внедрение новых технологий очистки выхлопа и улучшение топливных стандартов.

Тем не менее, ЕС решает ужесточить правила, чтобы закрепить успех и предотвратить новые экологические кризисы. Годовой предел содержания мелких твердых частиц (PM2,5) будет снижен до 10 микрограммов на кубический метр воздуха к 2030 году.

Это станет серьёзным вызовом не только для автомобильной отрасли, но и для других источников загрязнения — сельского хозяйства, частных отопительных систем, промышленности, а также шин и тормозов, которые при износе выделяют пыль.

По оценкам экспертов, новые стандарты помогут предотвратить около 300 000 преждевременных смертей ежегодно. Однако выполнение этих норм потребует значительных усилий как от производителей автомобилей, так и от законодателей.

Эксперты отмечают, что меры вроде ограничений на въезд в города должны оставаться крайним инструментом. Кроме того, производителям предстоит активнее разрабатывать технологии, позволяющие уменьшить выбросы от шин и тормозных систем.

Законодатели, в свою очередь, предупреждают: важно не перегружать потребителей новыми требованиями. При этом ужесточённые нормы будут распространяться лишь на новые автомобили, что должно смягчить переходный период.

Таким образом, ЕС делает ставку на комплексный подход: сочетание строгих экологических правил, инновационных технологий и постепенной адаптации транспортной и промышленной инфраструктуры.

Уточнения

Оксид азота(IV) (диоксид азота, двуокись азота) NO2 — бинарное неорганическое соединение азота с кислородом. Представляет собой ядовитый газ красно-бурого цвета с резким неприятным запахом или желтоватую жидкость.

