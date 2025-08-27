Топливо в запасной канистре: что нужно знать о перевозке за границей

Канистры с топливом: безопасные объёмы и важные ограничения для автолюбителей

Перевозка топлива в запасной канистре — вопрос, который часто возникает у автолюбителей, особенно тех, кто совершает длительные поездки или планирует путешествие за границу.

В Германии правила по этому поводу чётко регламентированы. На одну канистру допускается не более 60 литров топлива, а общее количество перевозимого топлива не должно превышать 240 литров на транспортное средство. При этом важно, чтобы сама канистра имела сертификат ООН или была оснащена соответствующей маркировкой и соответствовала требованиям безопасности.

Рекомендуется размещать её в багажнике и фиксировать с помощью натяжных ремней. Несмотря на допустимые объёмы, эксперты советуют возить не более 10 литров — этого достаточно для экстренной ситуации.

Отдельные правила касаются хранения топлива в жилых домах и гаражах. В федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг можно хранить до 200 литров дизельного топлива и не более 20 литров бензина, поскольку именно бензин считается более пожароопасным. Ёмкости должны быть небьющимися, герметично закрывающимися и подходящими для долгосрочного хранения.

Важно учитывать и зарубежные ограничения. В некоторых странах Евросоюза перевозка заполненных канистр полностью запрещена, например, в Болгарии, Греции, Румынии, Люксембурге и Хорватии. Нарушение таких правил грозит не только штрафами, но и проблемами с дальнейшей транспортировкой.

Особое внимание следует уделить путешествиям на пароме: в Великобританию, Ирландию, Исландию, Кипр и в скандинавские государства вывоз топлива в канистрах запрещён. Подробные условия обычно указываются транспортной компанией.

Существуют также и таможенные нюансы. В пределах Евросоюза для перевозимого топлива таможенные пошлины не взимаются, однако при ввозе в Германию более 20 литров топлива необходимо оплатить налог на добычу полезных ископаемых. Для государств вне ЕС перевозка в канистрах также не облагается пошлинами, но важно следить за национальными нормами.

Таким образом, перевозка топлива в канистре допустима, но требует строгого соблюдения норм. Для безопасности водителей и пассажиров лучше возить минимальные объемы и использовать только сертифицированные ёмкости.