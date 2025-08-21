Они всегда были врагами, но теперь вместе: зачем Mercedes просит мотор у BMW

Manager Magazin: Mercedes и BMW обсуждают альянс по совместному производству двигателей

3:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Два крупнейших немецких автопроизводителя — Mercedes-Benz и BMW - могут заключить немыслимое ещё несколько лет назад партнёрство. Речь идёт о создании совместного моторного альянса, который начнёт работу уже в 2027 году.

Фото: commons.wikimedia.org by TanGeiChung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Mercedes и BMW

С чего всё началось

По данным Manager Magazin, переговоры ведутся около девяти месяцев. Инициатором стал генеральный директор Mercedes Ола Кэллениус, который после долгих колебаний убедил коллегу из BMW Оливера Ципсе рассмотреть идею сотрудничества.

Первым шагом может стать поставка четырёхцилиндровых двигателей BMW для моделей Mercedes. Производство планируется организовать на заводе в Штайре (Австрия), где уже выпускается более миллиона двигателей в год.

Причины сближения

Главная причина — задержка Mercedes с электрификацией. Компания планировала отказаться от ДВС после 2030 года, но растущий спрос на подключаемые гибриды изменил планы. Ранее двигатели для гибридов закупались у китайской Geely, однако они не удовлетворили ожиданий.

"Если Mercedes хочет выпускать лучшие автомобили, ему нужны самые современные и эффективные двигатели внутреннего сгорания", — отмечает Manager Magazin.

Для BMW альянс сулит немало преимуществ: гарантированная загрузка завода в Штайре, рост выручки на сотни миллионов евро и имиджевый бонус от того, что даже конкуренты признают качество баварских технологий.

Возможности расширения

Обсуждается и более тесное сотрудничество. В частности, совместное производство двигателей в США, а также возможная интеграция коробок передач. Однако по трансмиссиям у BMW есть сомнения: компания традиционно сотрудничает с ZF и не готова отказываться от партнёра.

Эксперты предполагают, что объединение может пойти ещё дальше — к созданию общего совместного предприятия. Это позволит снизить затраты на разработку и производство, а также ускорить внедрение новых технологий.

Препятствия на пути

Окончательного одобрения от советов директоров пока нет. Руководители компаний понимают риски: для BMW альянс может означать потерю части конкурентных преимуществ, а для Mercedes — признание зависимости от конкурента. Тем не менее экономическая логика и потенциальные синергии подталкивают бренды к сотрудничеству.

Что это значит для рынка

Если альянс будет одобрен, Mercedes и BMW смогут представить его как совместный вклад в сохранение лидерства немецкой инженерии в мире ДВС. На фоне массового перехода на электромобили это может стать символом последнего "золотого поколения" двигателей внутреннего сгорания.

Для покупателей это сотрудничество обещает более надёжные и экономичные моторы, а для самих компаний — миллиардные сбережения. Решение должно быть принято в течение ближайших двух месяцев.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт.

