Рублём по ГИБДД: ошибочный штраф с камеры может обернуться наказанием для инспектора

Авто

В России обсуждают инициативу, которая может изменить систему назначения штрафов за нарушения ПДД. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести персональную ответственность сотрудников ГИБДД: если водитель докажет необоснованность постановления, оплачивать штраф должен не автовладелец, а инспектор, подписавший документ.

Патрульная машина ДПС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Патрульная машина ДПС

Почему возникла идея

Ошибки в системе фото- и видеофиксации действительно случаются. Камера может зафиксировать автомобиль на эвакуаторе или неправильно распознать номер из-за грязи и повреждений. Сегодня большинству водителей проще оплатить квитанцию, чем тратить время и силы на оспаривание. Нилов считает, что угроза личной ответственности заставит инспекторов внимательнее проверять доказательства перед вынесением постановлений.

Эксперты, однако, настроены скептически: многие считают, что инициатива носит скорее популистский характер и не решает главных проблем — качества дорожной инфраструктуры и работы самих комплексов фиксации.

Камеры и безопасность на дорогах

Несмотря на споры, камеры остаются одним из главных инструментов профилактики ДТП. Современные комплексы фиксируют не только превышение скорости, но и разговоры по телефону за рулём, непристёгнутый ремень, движение без фар или нарушения разметки.

В Оренбургской области, например, оператором системы является компания "Майнитек". Она использует стационарные и мобильные комплексы, которые проходят регулярные проверки. Места установки публикуются в открытых источниках и навигационных приложениях. Это дисциплинирует водителей и снижает количество нарушений.

Дорожная статистика

Оренбургская область — один из самых автомобилизированных регионов России (449 авто на 1000 жителей). Но инфраструктура не успевает за ростом автопарка. В 2023 году произошло 1342 ДТП, в которых погибло 220 человек. В 2024-м число аварий снизилось на 8% (до 1228), но количество жертв осталось высоким — более 200 погибших и свыше 1500 пострадавших.

Основные причины ДТП остаются прежними: превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение дистанции. Климатические условия — метели, туманы и дожди — только усиливают риски.

Работают ли камеры

По закону участок дороги считается аварийно-опасным, если за год на нём произошло три и более ДТП одного типа или пять и более аварий с пострадавшими. После выявления таких мест власти усиливают меры безопасности: устанавливают ограждения, светофоры, обновляют разметку. Но именно камеры позволяют оперативно снижать число нарушений.

Главная цель системы — не штрафы как источник дохода, а профилактика. Камеры дисциплинируют водителей именно в опасных местах. Перед вынесением постановления записи проходят проверку, и если доказательств недостаточно, штраф не выписывают.

Будут ли наказывать инспекторов

Инициатива Нилова пока остаётся на стадии обсуждения. Если её примут, это может изменить подход к оформлению штрафов. Но эксперты считают, что главные усилия должны быть направлены на совершенствование технической базы и повышение культуры вождения.

А пока водителям рекомендуют внимательно проверять все квитанции и при необходимости оспаривать их — теперь это можно сделать онлайн через "Госуслуги", без личного визита в ГИБДД — сообщает 56orb.ru.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
