Китай атакует: Xiaomi штурмует рынок Европы, и Tesla уже начинает нервничать

Генеральный директор Xiaomi подтвердил планы продаж электрокаров в Европе

Авто

Смартфоны, телевизоры, пылесосы и умные часы давно сделали Xiaomi одним из самых узнаваемых технологических брендов. Но теперь компания заявила о ещё более амбициозной цели — конкуренции с мировыми автогигантами. В 2024 году Xiaomi официально представила свои первые электромобили, а теперь готовится выйти на европейский рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Xiaomi YU7

Рекорды на домашнем рынке

Первая модель компании, спортивный седан Xiaomi SU7, стала настоящим хитом. Его базовая версия стоит 215 900 юаней (около 25 800 евро), что значительно дешевле, чем Tesla Model 3, цены на которую в Китае стартуют от 245 900 юаней (29 500 евро).

Вторая модель — кроссовер Xiaomi YU7 - вызвала ажиотаж. Полный привод, цена от 279 900 юаней (примерно 33 500 евро) и более 200 000 заказов всего за три минуты после старта продаж. Производственные мощности уже расписаны до 2027 года.

На сегодняшний день Xiaomi поставила более 300 000 электромобилей и демонстрирует устойчивый рост продаж.

Планы на Европу

Генеральный директор Лу Вейбинг недавно подтвердил: Европа станет одним из первых зарубежных рынков компании. Xiaomi намерена составить конкуренцию не только Tesla и BYD, но и европейским брендам, предлагая:

доступные цены;

богатое оснащение в базовых комплектациях;

широкий модельный ряд к 2027 году.

Компания рассчитывает, что сочетание цены и технологий поможет ей завоевать покупателей на Старом Свете.

Почему именно Европа

Эксперты отмечают, что для китайских производителей Европа — естественный рынок. В отличие от США, здесь мягче регулирование и растёт спрос на доступные электромобили.

Тенденции подтверждают цифры: только в феврале 2025 года продажи китайских марок в Европе выросли на 64%. Сегодня среди лидеров — MG, BYD и Chery. Теперь к ним готовится присоединиться и Xiaomi.

Компания делает ставку на агрессивную ценовую политику и богатое оснащение, рассчитывая закрепиться на европейском рынке. Если планы Xiaomi реализуются, в ближайшие годы европейские покупатели получат ещё больше доступных альтернатив привычным маркам.

Уточнения

Xiaomi Corporation (кит. трад. 小米集團, упр. 小米集团, пиньинь Xiǎomǐ Jítuán, палл. Сяоми́ Цзитуа́нь; стилизировано как XiaoMi) — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с партнёрами.

