Эксперимент: Чехия повысит лимит скорости на трассе до 150 км/ч
С сентября 2025 года на отдельном участке автомагистрали D3 в Чехии водителям разрешат разгоняться до 150 км/ч. Речь идёт об отрезке между Ческе-Будеевице и Табором. Повышение лимита скорости будет введено в тестовом формате — сначала на этом участке, а затем, при положительных результатах, может быть распространено и на другие магистрали страны.

Приборная панель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приборная панель

Однако новое правило не означает постоянного увеличения скорости. Оно будет действовать только при идеальных условиях движения: хорошем уровне видимости, сухом и нескользком покрытии, а также отсутствии плотного трафика. Иными словами, если дорожная обстановка ухудшится, максимальная скорость останется прежней — 130 км/ч.

Чехия не первая страна Европы, которая экспериментирует с подобными мерами. Так, в Австрии в 2018–2020 годах на автомагистрали А1 ограничение было временно повышено с 130 до 140 км/ч, однако от этой инициативы отказались из-за негативного воздействия на окружающую среду. В Нидерландах же, наоборот, в последние годы снижали лимиты до 100 км/ч ради экологии, но с апреля 2025 года вернулись к отметке 130 км/ч.

По словам властей, выбор оптимального скоростного режима — это всегда поиск компромисса между экологическими соображениями и комфортом автомобилистов. Более высокие скорости увеличивают выбросы и нагрузку на дорожную сеть, но вместе с тем отвечают запросу водителей, недовольных строгими ограничениями, пишет www.autojournal.fr.

Пилотный проект на автомагистрали D3 призван показать, удастся ли Чехии найти баланс между безопасностью, экосохранением и удобством для автомобилистов.

Если эксперимент окажется успешным, чешские дороги могут стать одними из самых быстрых в регионе, а страна присоединится к числу европейских государств, где 150 км/ч перестаёт быть исключительно "немецкой привилегией".

Че́ске-Бу́деёвице (чеш. České Budějovice; нем. Böhmisch Budweis; допускается также транскрипция в форме Че́ске-Бу́дейовице, в литературе встречается также Чешские Будейовицы) — статутный город на юге Чехии, муниципалитет с расширенными полномочиями, административный центр Южночешского края и района Ческе-Будеёвице.

