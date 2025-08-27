Секреты экологичной шины: UltraContact NXT меняет наши представления о комфорте и безопасности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:58
Авто

Continental представила свою самую экологичную шину — UltraContact NXT, в составе которой 65% конструкционных элементов выполнены из переработанных и возобновляемых материалов.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Это рекордный показатель для массового рынка, превосходящий прежнее достижение Michelin, заявившего в 2022 году о 45% перерабатываемых материалов. Шина уже доступна за рубежом, а подразделение Continental Australia готовит её к локальному запуску, ориентируясь прежде всего на электромобили и гибриды.

Руководитель подразделения Continental Tyres в Восточном Азиатско-Тихоокеанском регионе Митчелл Голледж отметил в беседе с whichcar.com.au, что UltraContact NXT стала символом инженерного мастерства и устойчивых инноваций компании. По его словам, для бренда безопасность, долговечность и экологичность всегда идут рука об руку, а новая модель отражает стремление Continental к лидерству в "зелёных" технологиях.

Высокий уровень экологичности обеспечен использованием 32% возобновляемых материалов — среди них натуральный каучук и биокремний, получаемый из сельскохозяйственных отходов. Биокремний улучшает сцепление с дорогой, а резиновая смесь Yellow Chilli повышает износостойкость протектора и снижает сопротивление качению, что особенно важно для электромобилей.

Continental подчёркивает разницу между "возобновляемыми" и "экологичными" материалами. Первые — это ресурсы, способные воспроизводиться быстрее или в темпе их потребления, вторые — материалы замкнутого цикла, получаемые ответственно, климатически нейтрально и без вреда для здоровья или окружающей среды.

Каркас UltraContact NXT создаётся с применением переработанной стали и резиновых волокон, а также полиэфирных нитей CotiRe. Tex, изготовленных из ПЭТ-бутылок. Такое решение обеспечивает дополнительную жёсткость и снижает углеродный след.

Компания заявляет, что UltraContact NXT — это лишь первый шаг к амбициозным целям: к 2030 году более 40% состава шин Continental будут приходиться на переработанные и возобновляемые материалы, а к 2050 году планируется достичь 100% экологичности.

Запуск UltraContact NXT также совпадает с подготовкой автомобильной отрасли к требованиям Евро-7, которые предусматривают снижение выбросов твёрдых частиц от износа шин и тормозов, уменьшение дорожного шума, повышение энергоэффективности и переход к экологичным методам производства. Для Continental эта модель становится не только новым продуктом, но и шагом в сторону глобальной трансформации шинной промышленности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
