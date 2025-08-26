Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исчезновение льда в Антарктике запускает цепную реакцию для всей планеты
Жар у малыша — сигнал тревоги или защита от вируса: эти сигналы организма нельзя игнорировать
Психологи: беспорядок в доме может быть признаком стресса и тревожности
Уязвимости как источник дохода: раскрыты доходы белых хакеров в России
ПДД по-русски: хочешь покататься — готовь ползарплаты на штрафы
Собаки не боятся смерти: что они понимают в последние минуты, в отличие от людей
Пастельные фасады, цветы на балконах и песто с морским акцентом: эту деревню называют маленькой Лигурией
Кости стареют быстрее мышц: вот как остановить остеопороз с помощью 5 доступных предметов
Для нашей страны это звучит как чудо: Кожевникова рассказала о мечте 11-летнего сына Ивана

Этот компактный электромобиль проезжает почти 400 км по городу

Leapmotor T03 – городская легенда: 3,62 метра и 395 км хода, идеален для мегаполиса
3:13
Авто

Китайский бренд Leapmotor продолжает удивлять автомобильный рынок, устанавливая один рекорд за другим. Июль стал самым успешным месяцем в истории компании: продажи достигли 50 129 автомобилей, что позволило производителю сохранить лидерство среди NEV-стартапов Китая. Такой результат свидетельствует о стремительном росте популярности марки, сумевшей объединить продуманное оснащение, высокую надежность и доступные цены.

Leapmotor
Фото: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Leapmotor

Ключ к успеху Leapmotor — правильное позиционирование и выгодное соотношение цены и качества. Как пишет carandmotor.gr, бренд делает ставку на богатое базовое оборудование и современные технологии, что привлекает как молодых покупателей, так и семейных клиентов. Обслуживание автомобилей обеспечивается не только в Китае, но и за рубежом — за счёт сотрудничества с Italian Motion и развитой инфраструктурой Stellantis. Это подтверждает глобальные амбиции марки.

Одной из самых востребованных моделей остаётся компактный городской хэтчбек Leapmotor T03. При длине всего 3,62 метра автомобиль обладает просторным салоном и трансформируемым багажником. Электродвигатель мощностью 95 л. с. и аккумулятор на 37,3 кВт·ч обеспечивают до 395 км автономности в городском цикле, делая T03 одним из самых практичных решений для ежедневных поездок.

Для тех, кто ищет премиальный уровень комфорта, Leapmotor предлагает флагманский внедорожник C10. Его длина составляет 4,74 м, салон отличается просторностью и высококачественными материалами отделки, а звукоизоляция отвечает самым строгим требованиям. Электродвигатель мощностью 218 л. с. в паре с батареей на 69,9 кВт·ч позволяет проезжать 424 км в смешанном цикле. Безопасность модели подтверждена пятью звездами Euro NCAP, а современный дизайн делает C10 серьёзным конкурентом европейских SUV.

Инновационным шагом стало появление версии REEV (Range Extended Electric Vehicle), которая объединяет преимущества электромобиля и классического ДВС. Автомобиль способен преодолеть до 145 км исключительно на электричестве, а общая автономность превышает 970 км благодаря бензиновому двигателю-генератору. Такая схема решает главную проблему многих покупателей — "страх разрядки батареи" в дальних поездках.

Рекорды Leapmotor подтверждают: компания стала одним из наиболее заметных игроков новой волны китайского автопрома, а её стратегии и модельный ряд задают тон в сегменте доступных и технологичных электромобилей.

Уточнения

Leapmotor — китайский производитель электромобилей со штаб-квартирой в Ханчжоу.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Постепенная обрезка в течение 2–3 лет омолаживает яблони и груши
Садоводство, цветоводство
Постепенная обрезка в течение 2–3 лет омолаживает яблони и груши Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Последние материалы
Для нашей страны это звучит как чудо: Кожевникова рассказала о мечте 11-летнего сына Ивана
Кулинары не рекомендуют накрывать картофель крышкой во время жарки
Ферментированная рисовая вода снижает потерю влаги и гиперпигментацию кожи
Депутат Анатолий Никитин: копить на достойную пенсию нужно с 35–40 лет
Дизайнер Дилара Финдикоглу вывела в моду длинные жемчужные ожерелья
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Кулинары: запеканка из макарон выпекается 20-25 минут при 180 градусах
Leapmotor T03 – городская легенда: 3,62 метра и 395 км хода, идеален для мегаполиса
В Госдуме назвали незаконным увольнение за отказ установить мессенджер Max
Диван превращает просторную комнату в тесную коробку? Вот в чём кроется ошибка планировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.