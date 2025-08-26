Этот компактный электромобиль проезжает почти 400 км по городу

Leapmotor T03 – городская легенда: 3,62 метра и 395 км хода, идеален для мегаполиса

Авто

Китайский бренд Leapmotor продолжает удивлять автомобильный рынок, устанавливая один рекорд за другим. Июль стал самым успешным месяцем в истории компании: продажи достигли 50 129 автомобилей, что позволило производителю сохранить лидерство среди NEV-стартапов Китая. Такой результат свидетельствует о стремительном росте популярности марки, сумевшей объединить продуманное оснащение, высокую надежность и доступные цены.

Фото: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Leapmotor

Ключ к успеху Leapmotor — правильное позиционирование и выгодное соотношение цены и качества. Как пишет carandmotor.gr, бренд делает ставку на богатое базовое оборудование и современные технологии, что привлекает как молодых покупателей, так и семейных клиентов. Обслуживание автомобилей обеспечивается не только в Китае, но и за рубежом — за счёт сотрудничества с Italian Motion и развитой инфраструктурой Stellantis. Это подтверждает глобальные амбиции марки.

Одной из самых востребованных моделей остаётся компактный городской хэтчбек Leapmotor T03. При длине всего 3,62 метра автомобиль обладает просторным салоном и трансформируемым багажником. Электродвигатель мощностью 95 л. с. и аккумулятор на 37,3 кВт·ч обеспечивают до 395 км автономности в городском цикле, делая T03 одним из самых практичных решений для ежедневных поездок.

Для тех, кто ищет премиальный уровень комфорта, Leapmotor предлагает флагманский внедорожник C10. Его длина составляет 4,74 м, салон отличается просторностью и высококачественными материалами отделки, а звукоизоляция отвечает самым строгим требованиям. Электродвигатель мощностью 218 л. с. в паре с батареей на 69,9 кВт·ч позволяет проезжать 424 км в смешанном цикле. Безопасность модели подтверждена пятью звездами Euro NCAP, а современный дизайн делает C10 серьёзным конкурентом европейских SUV.

Инновационным шагом стало появление версии REEV (Range Extended Electric Vehicle), которая объединяет преимущества электромобиля и классического ДВС. Автомобиль способен преодолеть до 145 км исключительно на электричестве, а общая автономность превышает 970 км благодаря бензиновому двигателю-генератору. Такая схема решает главную проблему многих покупателей — "страх разрядки батареи" в дальних поездках.

Рекорды Leapmotor подтверждают: компания стала одним из наиболее заметных игроков новой волны китайского автопрома, а её стратегии и модельный ряд задают тон в сегменте доступных и технологичных электромобилей.

Уточнения

Leapmotor — китайский производитель электромобилей со штаб-квартирой в Ханчжоу.

