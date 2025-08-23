Слабая подвеска, мотор с масложором и тесный салон: что подвело XRay

Lada XRay рассматривалась как перспективная модель и должна была укрепить позиции бренда. Однако автомобиль не смог закрепиться на рынке и был снят с производства. Причинами стали три ключевые ошибки.
Первая версия XRay выпускалась в кузове хэтчбек. Российский рынок традиционно слабо воспринимает компактные хэтчбеки, что было известно заранее. Несмотря на это, было принято решение продвигать именно такую конфигурацию. В результате спрос оказался крайне низким: небольшие размеры и "обрезанный" зад сделали модель непривлекательной для покупателей.
Модель поступила на конвейер в условиях спешки, что привело к целому ряду конструктивных проблем:
тесный задний ряд без необходимого пространства для ног;
жёсткая и при этом слабая подвеска с коротким ходом, пробивавшаяся на малых неровностях;
некорректная работа системы ESP, ограничивавшей обороты двигателя на снегу и песке без возможности отключения;
недоработанный двигатель ВАЗ-21179 с высоким расходом масла и проблемами электроники;
отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету и неудобная посадка водителя.
Накопление подобных недостатков серьёзно снижало конкурентоспособность автомобиля.
В 2018 году была представлена обновлённая версия XRay Cross. В ней исправили многие недостатки: появилась кнопка отключения ESP, были установлены новые кресла, улучшено пространство для пассажиров, внедрена система Ride Select с внедорожными режимами, доработан двигатель и усилены тормоза.
Тем не менее репутация модели к этому времени уже оказалась подорвана. Негативные отзывы и слухи сформировали устойчивое недоверие к автомобилю, и изменить ситуацию не удалось.
Дополнительным препятствием стала высокая доля импортных комплектующих. При переходе на параллельный импорт себестоимость резко возросла, и производство XRay оказалось экономически невыгодным.
LADA XRAY — российский автомобиль малого класса, компактный высокий хетчбэк, выполненный в стиле SUV.
