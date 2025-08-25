Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Центробанк: средняя выплата по ОСАГО выросла на 17,7%

Сливная пробка: мелочь, которая решает судьбу вашего двигателя — экономия грозит ремонтом

Моторист предупредил, что изношенная сливная пробка вызывает утечку масла
Авто

Во время планового технического обслуживания большинство водителей без раздумий соглашаются на замену моторного масла и фильтра. Но далеко не все обращают внимание на такую мелочь, как сливная пробка поддона двигателя. Для многих она кажется несущественной деталью, и автовладельцы предпочитают сэкономить, оставив старую. Однако именно эта "мелочь" может привести к серьёзным проблемам с мотором.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Опытный моторист рассказал, почему пренебрежение заменой сливной пробки — распространённая ошибка, которая обходится гораздо дороже самой детали.

"Производители прямо указывают: менять нужно не только масло, но и пробку с прокладкой. Игнорирование этой рекомендации часто приводит к печальным последствиям", — пояснил моторист.

Почему экономия не оправдана

На первый взгляд, отказ от замены выглядит логичным: деталь внешне целая, резьба не повреждена, а новая стоит недорого — обычно не более 500 рублей. Но здесь кроется ошибка.

Сливные пробки чаще всего изготавливаются из мягких сплавов. При каждом повторном использовании риск повреждения резьбы увеличивается. Если резьба "сорвётся", владельцу придётся тратиться уже не на пробку, а на дорогостоящий ремонт поддона или даже его замену.

Ещё опаснее то, что изношенная пробка может дать утечку масла. А недостаток смазки — прямой путь к перегреву и разрушению двигателя.

Проблема уплотнительных колец

Многие современные пробки комплектуются уплотнительным кольцом — алюминиевым или медным. Теоретически сама пробка может прослужить дольше, но именно кольцо становится слабым местом.

При каждом затягивании оно деформируется и теряет свои свойства. На глаз это почти незаметно, но герметичность уже нарушена. Поэтому даже если старая пробка выглядит целой, уплотнительное кольцо обязательно нужно менять. В противном случае масло начнёт "подпотевать", а со временем и капать.

Почему нельзя перетягивать пробку

Некоторые водители и даже механики уверены, что проблему легко решить: достаточно сильнее затянуть пробку. Такой подход лишь ускоряет появление неисправностей.

Перетягивание создаёт избыточное давление на уже деформированное кольцо, а заодно повышает риск сорвать резьбу в картере двигателя. Результат всё тот же — утечка масла и возможные серьёзные повреждения мотора.

Цена ошибки

Сколько стоит новая сливная пробка? В среднем несколько сотен рублей. Сколько стоит капитальный ремонт двигателя, пострадавшего от масляного голодания? Счёт идёт уже на десятки, а порой и сотни тысяч.

"Экономия на такой простой детали, как пробка с прокладкой, способна превратить плановое ТО в серьёзный ремонт. Лучше заменить её сразу, чем потом бороться с последствиями", — отметил моторист.

Сливная пробка — это маленькая деталь, о которой часто забывают. Но именно она отвечает за герметичность системы смазки. Экономия здесь неуместна: своевременная замена пробки и уплотнительного кольца обходится дёшево, а предотвращает очень дорогостоящие последствия.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
