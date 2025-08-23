Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Старые моторы, китайский вариатор и цена под 1,8 млн — стоит ли платить такие деньги за Искру

Цена Lada Iskra стартует с 1,25 млн рублей, топ-версия достигает 1,8 млн
3:21
Авто

Lada Iskra представлена как новый бюджетный седан, пришедший на смену "Гранте". Автомобиль получился просторнее и современнее, но при этом дешевле "Весты".

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

Багажник и салон

Главным достоинством модели называют багажник: его объём больше, чем у "Весты", форма удобна для перевозки крупного груза. Салон также оказался заметно просторнее, чем у предшественницы. Прибавка в длину составила всего 65 мм, но ширина и высота увеличились, что ощутимо повлияло на внутреннее пространство.

Платформа и двигатели

В основе лежит переработанная архитектура третьего поколения Renault Logan. На платформе внедрено свыше тысячи новых компонентов.

Вместо европейских трёхцилиндровых литровых моторов установлены проверенные вазовские 1,6-литровые двигатели:

  • 8-клапанный ВАЗ-11182 (90 л. с.),

  • 16-клапанный ВАЗ-21129 (106 л. с.).

Двигатели доработаны под нормы Евро-6: изменены системы выпуска и впуска, добавлены новые элементы для снижения шума и вредных выбросов.

Коробки передач предлагаются двух типов:

  • 6-ступенчатая механическая WanLiYang,

  • вариатор CVT18, используемый также на "Весте" и ряде китайских моделей.

Подвеска и управляемость

Конструктивно подвеска серьёзно переработана. Передняя стойка McPherson имеет оригинальную схему, обновлены настройки амортизаторов и пружин, усилен подрамник. Изменения направлены на повышение комфорта, стабильности и улучшение управляемости.

В ходе тестов отмечена устойчивость автомобиля на трассе и уверенное поведение на просёлке.

Шумоизоляция и интерьер

В старших комплектациях впервые для Lada применяется шумоизоляция моторного щита. На шоссе уровень шума ниже, чем у "Гранты", однако на неровных дорогах работа подвески заметна.

Интерьер выполнен из жёсткого пластика, но без ощущения чрезмерной аскетичности. Панель приборов заимствована у "Весты". Мультимедийная система Lada Connect с поддержкой "Яндекс.Авто" включена в оснащение на три года.

Динамика

Механическая коробка обеспечивает чёткие переключения и оптимально сочетается с 106-сильным мотором. Вариатор требует плавного стиля вождения: при умеренном нажатии педали газа разгон происходит уверенно и мягко.

Цены и комплектации

  • Comfort (от 1,25 млн ₽): базовая версия с 90-сильным мотором, "механикой" и минимальным набором опций.

  • Enjoy (от 1,37 млн ₽): добавлены кондиционер, подогревы и мультимедиа.

  • Techno (от 1,58 млн ₽): топовое оснащение.

Доплаты:

  • вариатор — +90 тыс. ₽,

  • кузов универсал — +150 тыс. ₽,

  • универсал Cross с клиренсом +30 мм — +70 тыс. ₽.

Максимальная стоимость достигает 1,8 млн ₽.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
