Знайте свои права: как не попасться на уловку с приглашением в патрульный автомобиль

Каждый водитель хотя бы раз оказывался в ситуации, когда инспектор ДПС останавливает машину и предлагает пройти в патрульный автомобиль для оформления протокола. У многих возникает вопрос: обязан ли автомобилист соглашаться или это всего лишь приглашение?
Представитель ГИБДД объяснил, в каких случаях водитель может остаться в своём автомобиле, а когда всё же придётся выполнить просьбу инспектора.
Правила, закреплённые в Приказе МВД №664, чётко определяют полномочия сотрудников ДПС. Согласно пункту 93.3, инспектор может лишь предложить водителю занять место в патрульной машине или пройти в служебное помещение. Но требовать этого он не имеет права.
"Водитель может прямо спросить: это требование или просьба? По закону — это именно предложение, а не обязанность", — отметил представитель ГИБДД.
Это значит, что автомобилист вправе отказаться и остаться в своём автомобиле. Ознакомиться с протоколом и подписать его он также может, не покидая салон.
Однако в законе прописаны ситуации, когда инспектор имеет право настоять на том, чтобы водитель покинул автомобиль. К ним относятся:
отстранение от управления при подозрении на алкогольное или наркотическое опьянение;
необходимость пройти проверку документов на транспортное средство, номера агрегатов и деталей;
проведение осмотра салона или багажника;
устранение технической неисправности или нарушения правил перевозки груза;
поведение водителя, создающее угрозу безопасности окружающих.
В этих случаях автомобилист обязан выполнить законное требование сотрудника полиции.
Даже при проведении теста на алкоголь водитель не обязан выходить из машины. Проверка может быть проведена прямо в салоне. Но если прибор покажет положительный результат, автомобилиста всё же попросят выйти — для оформления документов и дальнейших процедур.
Иногда инспекторы намекают, что отказ пройти в патрульный автомобиль якобы можно расценить как "неповиновение законному распоряжению". На самом деле это не так. Так как закон даёт инспектору право только предложить, отказ не может повлечь административное наказание или арест.
Водитель не обязан садиться в патрульный автомобиль по приглашению инспектора. Исключения касаются только случаев, прямо предусмотренных регламентом МВД. Зная свои права, автомобилист может спокойно и законно отстоять свою позицию, не рискуя получить штраф или обвинение в неповиновении.
