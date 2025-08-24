Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Financial Times: Coca-Cola рассматривает продажу сети кофеен Costa Coffee
Ветеринары: неправильное питание и дефицит витаминов приводят к потере усов
Рецепты кабачков на мангале и гриле с пряными травами и соусами
Если хотите комнатное растение, которое не требует ухода, выбирайте тёщин язык
Эксперты авиационной отрасли: изменения климата усиливают турбулентность
New York Times: медведь-сладкоежка устроил набег на кафе-мороженое в Калифорнии
Вашингтонский университет: пожилым людям достаточно спать 4,5–6,5 часа для сохранения памяти
Сжигаем максимум калорий: эксперты клиники Клеверленда создали рейтинг самых энергозатратных упражнений
Павел Табаков не будет заставлять свою дочь становиться актрисой

Правда о CVT: какие коробки живут дольше, а какие умирают после 120 тысяч

Владелец автосервиса: подержанный автомобиль с CVT всегда несёт риск поломки
3:43
Авто

В российской автомобильной среде устойчиво закрепилось мнение: вариатор — самая ненадёжная из автоматических трансмиссий. Этому способствовали рассказы знакомых, опытные советы механиков и личный негативный опыт некоторых водителей.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

Владелец профильного автосервиса по ремонту трансмиссий объяснил, откуда появились такие стереотипы и насколько они оправданы.

"В 90-е годы вариаторы действительно доставляли немало проблем: перегревались, ломались на небольших пробегах, а запчасти к ним было трудно достать", — сказал владелец автосервиса.

Эти трудности закрепили за CVT имидж капризной и недолговечной коробки.

Как менялись вариаторы с годами

Активное внедрение вариаторов началось в 90-х, и первые поколения оказались далеки от совершенства. Ранние CVT страдали от перегрева и часто выходили из строя, а ремонт обходился дорого и занимал много времени. Однако к середине 2000-х автопроизводители доработали конструкцию, и большинство слабых мест стало менее критичным.

Современные вариаторы значительно надёжнее. Более того, по плавности хода и экономичности они нередко превосходят классические гидромеханические автоматы. Но полностью избавиться от скепсиса автомобилистов производителям так и не удалось.

Где вариаторы работают без проблем

Сегодня вариаторы устанавливаются на многие модели — от бюджетных хэтчбеков до кроссоверов и премиальных купе. Их надёжность зависит от производителя и конкретной модели. Например, японские вариаторы Aisin, применяемые в автомобилях Toyota, считаются одними из самых долговечных. Достаточно надёжные версии выпускает и Jatco — они ставятся на Mitsubishi и ряд моделей Nissan.

Есть и менее удачные примеры. Популярные Nissan Qashqai и Juke с 1,6-литровыми моторами оснащены вариаторами Jatco, которые нередко требуют ремонта уже после пробега в 120-130 тысяч километров. У Audi A5 с трансмиссией S tronic проблемы проявляются ещё быстрее. Даже вариаторы Subaru TR580, которые обычно служат дольше, редко безупречно переживают отметку в 130 тысяч километров.

Почему подержанный автомобиль с CVT — это риск

Основное беспокойство у покупателей вызывает именно вторичный рынок. Новый автомобиль с вариатором, при должном обслуживании, способен без проблем проехать десятки тысяч километров. Но когда речь идёт о машине с пробегом более 130 тысяч, появляется главный вопрос: как владелец эксплуатировал трансмиссию?

Перегревы, несвоевременная замена масла, агрессивная езда — всё это оставляет скрытые следы, которые могут проявиться внезапно и обернуться поломкой.

"Главная проблема вариатора на вторичке в том, что невозможно понять, как с ним обращались. И даже внешне ухоженный автомобиль может скрывать серьёзные риски", — отметил владелец профильного сервиса.

Миф о ненадёжности вариаторов во многом уходит корнями в прошлое, когда первые CVT действительно имели массу конструктивных проблем. Современные трансмиссии стали лучше, а у японских производителей и вовсе славятся долговечностью. Тем не менее при покупке подержанной машины с CVT риск остаётся: небрежная эксплуатация предыдущего владельца способна превратить покупку в дорогостоящий ремонт.

Уточнения

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) — трансмиссия автомобиля с бесступенчатым изменением передаточного отношения. Позволяет плавно изменять передаваемый от двигателя по трансмиссии крутящий момент и частоту вращения в большей части своего силового диапазона (или во всём силовом диапазоне).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
Наука и техника
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет Аудио 
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе
Красота и стиль
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Последние материалы
Витаминные ампулы стали трендом: почему они работают лучше масок
Фатальный рок тяготит над петербургскими мостами, почти каждый год они проваливаются… — писала газета Новое время 25 августа 1906 года
Фруктовый уход за лицом: ананас в косметике возвращает сияние кожи
Рецепт домашней чурчхелы с орехами и виноградным соком
Минобороны Канады: 680 млн CAD пойдут на закупку оружия в США для Украины
Анастасия Решетова заявила, что работала по найму только в подростковом возрасте
Исследование: кофеин повышает настроение и делает людей энергичнее
CNN: SpaceX анонсировала десятый запуск Starship
Юрист Гусятникова объяснила, как россиянам снимать наличные без риска ограничений ЦБ
Загадка храма Гауди: как и когда завершится строительство Саграда Фамилия в Барселоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.