Правда о CVT: какие коробки живут дольше, а какие умирают после 120 тысяч

Владелец автосервиса: подержанный автомобиль с CVT всегда несёт риск поломки

3:43 Your browser does not support the audio element. Авто

В российской автомобильной среде устойчиво закрепилось мнение: вариатор — самая ненадёжная из автоматических трансмиссий. Этому способствовали рассказы знакомых, опытные советы механиков и личный негативный опыт некоторых водителей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Владелец профильного автосервиса по ремонту трансмиссий объяснил, откуда появились такие стереотипы и насколько они оправданы.

"В 90-е годы вариаторы действительно доставляли немало проблем: перегревались, ломались на небольших пробегах, а запчасти к ним было трудно достать", — сказал владелец автосервиса.

Эти трудности закрепили за CVT имидж капризной и недолговечной коробки.

Как менялись вариаторы с годами

Активное внедрение вариаторов началось в 90-х, и первые поколения оказались далеки от совершенства. Ранние CVT страдали от перегрева и часто выходили из строя, а ремонт обходился дорого и занимал много времени. Однако к середине 2000-х автопроизводители доработали конструкцию, и большинство слабых мест стало менее критичным.

Современные вариаторы значительно надёжнее. Более того, по плавности хода и экономичности они нередко превосходят классические гидромеханические автоматы. Но полностью избавиться от скепсиса автомобилистов производителям так и не удалось.

Где вариаторы работают без проблем

Сегодня вариаторы устанавливаются на многие модели — от бюджетных хэтчбеков до кроссоверов и премиальных купе. Их надёжность зависит от производителя и конкретной модели. Например, японские вариаторы Aisin, применяемые в автомобилях Toyota, считаются одними из самых долговечных. Достаточно надёжные версии выпускает и Jatco — они ставятся на Mitsubishi и ряд моделей Nissan.

Есть и менее удачные примеры. Популярные Nissan Qashqai и Juke с 1,6-литровыми моторами оснащены вариаторами Jatco, которые нередко требуют ремонта уже после пробега в 120-130 тысяч километров. У Audi A5 с трансмиссией S tronic проблемы проявляются ещё быстрее. Даже вариаторы Subaru TR580, которые обычно служат дольше, редко безупречно переживают отметку в 130 тысяч километров.

Почему подержанный автомобиль с CVT — это риск

Основное беспокойство у покупателей вызывает именно вторичный рынок. Новый автомобиль с вариатором, при должном обслуживании, способен без проблем проехать десятки тысяч километров. Но когда речь идёт о машине с пробегом более 130 тысяч, появляется главный вопрос: как владелец эксплуатировал трансмиссию?

Перегревы, несвоевременная замена масла, агрессивная езда — всё это оставляет скрытые следы, которые могут проявиться внезапно и обернуться поломкой.

"Главная проблема вариатора на вторичке в том, что невозможно понять, как с ним обращались. И даже внешне ухоженный автомобиль может скрывать серьёзные риски", — отметил владелец профильного сервиса.

Миф о ненадёжности вариаторов во многом уходит корнями в прошлое, когда первые CVT действительно имели массу конструктивных проблем. Современные трансмиссии стали лучше, а у японских производителей и вовсе славятся долговечностью. Тем не менее при покупке подержанной машины с CVT риск остаётся: небрежная эксплуатация предыдущего владельца способна превратить покупку в дорогостоящий ремонт.

Уточнения

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) — трансмиссия автомобиля с бесступенчатым изменением передаточного отношения. Позволяет плавно изменять передаваемый от двигателя по трансмиссии крутящий момент и частоту вращения в большей части своего силового диапазона (или во всём силовом диапазоне).

