Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Чернышова назвала продукты, опасные при хранении вне холодильника
В Пенсильвании дрон помог спасти собаку с головой в контейнере для кренделей
Йогурт с чиа: попробуйте 4 варианта приготовления вкусного и полезного завтрака с кофе, манго или орехами
Синий свет от экрана смартфона может ускорить старение кожи — говорят специалисты
NYT: в Испании закрыли пляжи Гуардамара из-за ядовитого моллюска Glaucus atlanticus
Хранение продуктов в открытых упаковках привлекает муравьёв на вашу кухню
Перед нами 4 разных вида жирафов: генетический анализ показал
Экономист: купите iPhone сейчас, рубль упадёт на 20% к концу года
Тренд 2000-х на новый лад: перламутровый маникюр снова актуален

Поломка, которая разоряет: у автомата даже мелкий ремонт превращается в катастрофу

Директор таксопарка назвал экономичность главным плюсом механики
3:09
Авто

С тех пор как появились первые автоматические коробки передач, споры о том, какая трансмиссия лучше, не утихают. Одни водители ценят комфорт и удобство автомата, другие — надёжность и простоту механики. Несмотря на развитие технологий, у классической "механики" всё ещё немало преимуществ. Об этом рассказал директор одного из крупных таксопарков.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Экономия топлива

Главный плюс механической трансмиссии — экономичность. Опытный водитель, правильно используя переключение передач и основы рациональной езды, способен добиться впечатляюще низкого расхода топлива.

Автоматическая коробка в этом плане менее эффективна. Она "съедает" часть мощности двигателя, и чем слабее мотор, тем больше энергии уходит на работу самой трансмиссии. Иногда автоматическая КПП отбирает до 30% мощности — ощутимая потеря для машины.

"Экономичность механической трансмиссии — самый главный плюс, особенно в городских условиях и при большом пробеге", — подчеркнул директор таксопарка.

Надёжный запуск зимой

Зимой преимущества "механики" особенно заметны. Когда автомобиль стоит всю ночь на морозе, жидкости в автоматической коробке густеют, что усложняет работу стартера. На механике водитель просто выжимает сцепление и разрывает связь двигателя с трансмиссией. В итоге мотору значительно легче запуститься.

На автомате такого приёма не существует — стартеру приходится справляться с сопротивлением всей системы.

Шанс завести машину без аккумулятора

Механика выручает и в другой непростой ситуации: когда аккумулятор полностью разряжен. Если рядом нет возможности "прикурить", остаётся попробовать завести автомобиль с толкача или с небольшого уклона. На автомате подобный способ невозможен — электроника и гидросистема не позволят мотору запуститься таким образом.

Буксировка без страха

Сломавшийся автомобиль с механической коробкой легко отбуксировать до автосервиса. Достаточно зацепить трос и включить нейтраль. В случае с автоматом ситуация куда сложнее: теоретически его тоже можно тянуть, но велик риск повреждения дорогостоящей трансмиссии. Поэтому большинство владельцев "автоматов" вынуждены вызывать эвакуатор, что влечёт дополнительные расходы.

Простота обслуживания

Техническое обслуживание у механики заметно проще и дешевле. Для работы автоматической коробки требуется большее количество трансмиссионной жидкости, чем у МКПП. Кроме того, сама процедура замены у "автомата" сложнее и дороже.

Дешевизна ремонта

Когда дело доходит до поломки, преимущества механики снова очевидны. Ремонт МКПП в большинстве случаев обходится значительно дешевле, чем восстановление автоматической трансмиссии. Сложное устройство АКПП и дорогие комплектующие делают даже мелкий ремонт ощутимым ударом по бюджету.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Последние материалы
Врач Чернышова назвала продукты, опасные при хранении вне холодильника
В Пенсильвании дрон помог спасти собаку с головой в контейнере для кренделей
Йогурт с чиа: попробуйте 4 варианта приготовления вкусного и полезного завтрака с кофе, манго или орехами
Синий свет от экрана смартфона может ускорить старение кожи — говорят специалисты
NYT: в Испании закрыли пляжи Гуардамара из-за ядовитого моллюска Glaucus atlanticus
Хранение продуктов в открытых упаковках привлекает муравьёв на вашу кухню
Перед нами 4 разных вида жирафов: генетический анализ показал
Экономист: купите iPhone сейчас, рубль упадёт на 20% к концу года
Директор таксопарка назвал экономичность главным плюсом механики
Тренд 2000-х на новый лад: перламутровый маникюр снова актуален
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.