Поломка, которая разоряет: у автомата даже мелкий ремонт превращается в катастрофу

С тех пор как появились первые автоматические коробки передач, споры о том, какая трансмиссия лучше, не утихают. Одни водители ценят комфорт и удобство автомата, другие — надёжность и простоту механики. Несмотря на развитие технологий, у классической "механики" всё ещё немало преимуществ. Об этом рассказал директор одного из крупных таксопарков.
Главный плюс механической трансмиссии — экономичность. Опытный водитель, правильно используя переключение передач и основы рациональной езды, способен добиться впечатляюще низкого расхода топлива.
Автоматическая коробка в этом плане менее эффективна. Она "съедает" часть мощности двигателя, и чем слабее мотор, тем больше энергии уходит на работу самой трансмиссии. Иногда автоматическая КПП отбирает до 30% мощности — ощутимая потеря для машины.
"Экономичность механической трансмиссии — самый главный плюс, особенно в городских условиях и при большом пробеге", — подчеркнул директор таксопарка.
Зимой преимущества "механики" особенно заметны. Когда автомобиль стоит всю ночь на морозе, жидкости в автоматической коробке густеют, что усложняет работу стартера. На механике водитель просто выжимает сцепление и разрывает связь двигателя с трансмиссией. В итоге мотору значительно легче запуститься.
На автомате такого приёма не существует — стартеру приходится справляться с сопротивлением всей системы.
Механика выручает и в другой непростой ситуации: когда аккумулятор полностью разряжен. Если рядом нет возможности "прикурить", остаётся попробовать завести автомобиль с толкача или с небольшого уклона. На автомате подобный способ невозможен — электроника и гидросистема не позволят мотору запуститься таким образом.
Сломавшийся автомобиль с механической коробкой легко отбуксировать до автосервиса. Достаточно зацепить трос и включить нейтраль. В случае с автоматом ситуация куда сложнее: теоретически его тоже можно тянуть, но велик риск повреждения дорогостоящей трансмиссии. Поэтому большинство владельцев "автоматов" вынуждены вызывать эвакуатор, что влечёт дополнительные расходы.
Техническое обслуживание у механики заметно проще и дешевле. Для работы автоматической коробки требуется большее количество трансмиссионной жидкости, чем у МКПП. Кроме того, сама процедура замены у "автомата" сложнее и дороже.
Когда дело доходит до поломки, преимущества механики снова очевидны. Ремонт МКПП в большинстве случаев обходится значительно дешевле, чем восстановление автоматической трансмиссии. Сложное устройство АКПП и дорогие комплектующие делают даже мелкий ремонт ощутимым ударом по бюджету.
