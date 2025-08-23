Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Helsinki Times: швейцарский бренд Swatch оказался под огнём критики китайцев из-за рекламы
В США зоологи надели лисьи маски, чтобы избежать импринтинга у детёнышей лис
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Идеальный перекус: готовим кокосовые шарики без сахара и выпечки за считанные минуты
Цвет стен в спальне влияет на ваш сон и настроение
Ацерола и шиповник превосходят цитрусовые по содержанию витамина С
Владелица пиццерии Ai due re отследила французов, сбежавших без оплаты, по соцсетям
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе
Спортивные физиологи: смесь углеводов и белка ускоряет восстановление

Заговор или необходимость? Почему автопроизводители тянут вас к дорогому бензину

Владелец сетевой АЗС: присадки в топливе очищают двигатель, а не разрушают его
4:01
Авто

Вокруг автомобильного топлива ходит множество мифов. Часть из них родом из советских времён, но они по-прежнему путают новичков и заставляют переживать даже опытных водителей. Мы узнали у владельца сетевой АЗС, какие заблуждения о бензине встречаются чаще всего и чем они опасны.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Октановое число и качество

Самое живучее убеждение звучит так: чем выше октановое число, тем качественнее бензин. Именно поэтому многие водители годами утверждали, что "95-й всегда лучше 92-го". На деле это не так. Октановое число определяет лишь устойчивость топлива к детонации и никак не отражает его качества.

"92-й бензин может быть отличного качества, но если двигатель рассчитан на высокую степень сжатия, работать на нём он не сможет", — отметил владелец сетевой АЗС.

Использование неподходящего топлива приводит к неустойчивой работе мотора, рывкам и повышенному износу.

Почему 100-й бензин — не всегда лучшее решение

Распространено мнение, что "сотый" бензин универсален и подходит для любого автомобиля. На самом деле атмосферные моторы не рассчитаны на столь высокое октановое число. Каждый двигатель проектируется под определённую стойкость топлива к детонации. Поэтому правило "чем выше — тем лучше" здесь не работает: слишком высокое октановое число для конкретного двигателя может быть столь же вредным, как и слишком низкое.

Бензин с присадками: вред или польза

Другой миф связан с топливом, в которое производители добавляют моющие присадки. Некоторые водители уверены, что такие добавки способны повредить двигатель. Основание для этого убеждения есть — раньше, на старых моторах с большим пробегом, отложения нагара действительно выполняли роль "уплотнителя". Когда присадки их растворяли, компрессия могла снижаться.

Но современные исследования показывают: присадки действуют слишком медленно, чтобы вызвать резкое ухудшение работы двигателя. Зато они быстро очищают форсунки и камеры сгорания, благодаря чему мотор работает стабильнее, а расход топлива уменьшается.

Теория "сговора" автопроизводителей и нефтяных компаний

Ещё одно заблуждение связано с предположением, что производители машин специально рекомендуют более дорогой бензин, чтобы заработать вместе с нефтяными компаниями. Но в реальности переход на Аи-95 и более высокие марки топлива связан с появлением современных двигателей и экологическими нормами.

Аи-92 постепенно уходит с рынка именно по этой причине: новые моторы рассчитаны на другое качество смеси и не могут стабильно работать на "девяносто втором".

Может ли двигатель "переварить" любое топливо

Некоторые автомобилисты уверены, что современные блоки управления двигателем способны адаптироваться к любому бензину. Это лишь отчасти правда. Разово заправиться 92-м вместо 95-го — не страшно: двигатель справится. Но если делать так постоянно, в долгосрочной перспективе это приведёт к серьёзным неполадкам.

Система управления корректирует работу мотора в определённых пределах, но бесконечно компенсировать неподходящее топливо она не может. Итог — перегрев, детонация, повышенный износ и дорогостоящий ремонт.

Мифы о бензине живут десятилетиями, но верить в них не стоит. Октановое число не определяет качество топлива, присадки не убивают мотор, а "сотый" бензин не является универсальным решением. Главное правило простое: использовать то топливо, которое рекомендует производитель. В этом случае двигатель прослужит долго и без неприятных сюрпризов.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве
Авто
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве Аудио 
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
Better Homes & Gardens: рагу с картофелем и кабачками готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Better Homes & Gardens: рагу с картофелем и кабачками готовится за 30 минут
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Последние материалы
Хрустящие баклажаны в соусе чили — блюдо китайской кухни
Зоопсихологи: кошка ест с пола из-за узкой миски, которая раздражает ее усы
Жена Бари Алибасова лишилась зрения после родов: врачи допустили роковую ошибку
Туристке грозит до трёх лет тюрьмы за оскорбление турецкого флага в Каппадокии
На смену утюгу пришли более быстрые и удобные отпариватели
Аномальное тепло спровоцировало нашествие блох в домах Великобритании: эксперты бьют тревогу
Bloomberg: администрация Трампа обсуждает получение США 10% акций Intel
Учёные Калифорнийского университета выровняли роговицу с помощью электрического тока
Лямбда-зонд и датчик детонации влияют на расход топлива и защиту двигателя
Клубничные маски — витаминный уход для кожи, который стоит попробовать этим летом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.