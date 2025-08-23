Заговор или необходимость? Почему автопроизводители тянут вас к дорогому бензину

Владелец сетевой АЗС: присадки в топливе очищают двигатель, а не разрушают его

4:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Вокруг автомобильного топлива ходит множество мифов. Часть из них родом из советских времён, но они по-прежнему путают новичков и заставляют переживать даже опытных водителей. Мы узнали у владельца сетевой АЗС, какие заблуждения о бензине встречаются чаще всего и чем они опасны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Октановое число и качество

Самое живучее убеждение звучит так: чем выше октановое число, тем качественнее бензин. Именно поэтому многие водители годами утверждали, что "95-й всегда лучше 92-го". На деле это не так. Октановое число определяет лишь устойчивость топлива к детонации и никак не отражает его качества.

"92-й бензин может быть отличного качества, но если двигатель рассчитан на высокую степень сжатия, работать на нём он не сможет", — отметил владелец сетевой АЗС.

Использование неподходящего топлива приводит к неустойчивой работе мотора, рывкам и повышенному износу.

Почему 100-й бензин — не всегда лучшее решение

Распространено мнение, что "сотый" бензин универсален и подходит для любого автомобиля. На самом деле атмосферные моторы не рассчитаны на столь высокое октановое число. Каждый двигатель проектируется под определённую стойкость топлива к детонации. Поэтому правило "чем выше — тем лучше" здесь не работает: слишком высокое октановое число для конкретного двигателя может быть столь же вредным, как и слишком низкое.

Бензин с присадками: вред или польза

Другой миф связан с топливом, в которое производители добавляют моющие присадки. Некоторые водители уверены, что такие добавки способны повредить двигатель. Основание для этого убеждения есть — раньше, на старых моторах с большим пробегом, отложения нагара действительно выполняли роль "уплотнителя". Когда присадки их растворяли, компрессия могла снижаться.

Но современные исследования показывают: присадки действуют слишком медленно, чтобы вызвать резкое ухудшение работы двигателя. Зато они быстро очищают форсунки и камеры сгорания, благодаря чему мотор работает стабильнее, а расход топлива уменьшается.

Теория "сговора" автопроизводителей и нефтяных компаний

Ещё одно заблуждение связано с предположением, что производители машин специально рекомендуют более дорогой бензин, чтобы заработать вместе с нефтяными компаниями. Но в реальности переход на Аи-95 и более высокие марки топлива связан с появлением современных двигателей и экологическими нормами.

Аи-92 постепенно уходит с рынка именно по этой причине: новые моторы рассчитаны на другое качество смеси и не могут стабильно работать на "девяносто втором".

Может ли двигатель "переварить" любое топливо

Некоторые автомобилисты уверены, что современные блоки управления двигателем способны адаптироваться к любому бензину. Это лишь отчасти правда. Разово заправиться 92-м вместо 95-го — не страшно: двигатель справится. Но если делать так постоянно, в долгосрочной перспективе это приведёт к серьёзным неполадкам.

Система управления корректирует работу мотора в определённых пределах, но бесконечно компенсировать неподходящее топливо она не может. Итог — перегрев, детонация, повышенный износ и дорогостоящий ремонт.

Мифы о бензине живут десятилетиями, но верить в них не стоит. Октановое число не определяет качество топлива, присадки не убивают мотор, а "сотый" бензин не является универсальным решением. Главное правило простое: использовать то топливо, которое рекомендует производитель. В этом случае двигатель прослужит долго и без неприятных сюрпризов.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

