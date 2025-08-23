Автомобиль парализует поломка размером с монету: какие датчики опаснее всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:21
Авто

Современный автомобиль трудно представить без электроники. Десятки сенсоров круглосуточно отслеживают работу двигателя и трансмиссии, передают сигналы в электронный блок управления и помогают машине работать стабильно. Стоит одному из них выйти из строя — и двигатель тут же начинает "капризничать".

Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Датчик положения дроссельной заслонки

Один из ключевых элементов системы впрыска топлива — датчик положения дроссельной заслонки. Несмотря на скромные размеры, он отвечает сразу за несколько процессов: корректный впрыск топлива, угол опережения зажигания и устойчивость оборотов холостого хода. На отечественных машинах сенсор выполнен из полимерной плёнки с графитовым напылением, по которой двигается ползунок. Со временем поверхность изнашивается, сопротивление искажается, и на прибор начинают поступать ложные данные. Результат — рывки при разгоне и нестабильные холостые обороты.

Датчик давления топлива

Этот сенсор контролирует подачу топлива в систему. Малейшие сбои приводят к перебоям в работе двигателя: от кратковременной нестабильности до полной остановки мотора. Если такой датчик работает неправильно, автомобиль может заглохнуть прямо на ходу.

Датчик положения коленвала

Индукционный датчик коленчатого вала — один из самых "критичных" элементов. Он отслеживает каждый оборот коленвала и передаёт импульсы в блок управления. Если сигнал пропадает, система воспринимает это как остановку двигателя. Поломка датчика моментально парализует автомобиль: мотор просто не заведётся.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Его обычно устанавливают между головкой блока цилиндров и термостатом. Работа сенсора строится на изменении сопротивления: чем выше температура, тем ниже сопротивление. Благодаря этим данным электроника корректирует состав топливной смеси, облегчая запуск на холоде, а также включает вентилятор радиатора при перегреве. Если датчик выходит из строя, блок управления "думает", что двигатель холодный, и формирует смесь, как при 0 °C. В итоге расход топлива резко увеличивается.

Датчик детонации

Этот маленький сенсор выполняет огромную задачу — защищает двигатель от разрушения. Он фиксирует преждевременные вспышки топлива в цилиндрах, которые могут повредить поршни и клапаны. Принцип его работы похож на пьезоэлемент зажигалки: чем сильнее ударная волна, тем выше напряжение. По сигналу датчика блок управления регулирует угол зажигания. Если сенсор выходит из строя, мотор остаётся без защиты от детонации, что крайне опасно.

Лямбда-зонд

В выпускной системе, рядом с катализатором, устанавливается датчик содержания кислорода, более известный как лямбда-зонд. Его задача — анализировать состав выхлопа и корректировать топливную смесь. При неисправности сенсора автомобиль начинает расходовать больше топлива и выбрасывать в атмосферу больше вредных веществ. Кроме того, могут пострадать элементы катализатора.

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
