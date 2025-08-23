Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Икария: откройте для себя греческий остров с лечебными источниками и тайнами долголетия
Храните картофель с яблоками, чтобы отсрочить появление ростков
Куриный пирог по-деревенски: добавьте сладкую кукурузу и горошек для идеального вкуса
Для качественного сна выбирайте в спальню шторы плотностью от 280 г/м²
Сбербанк завершил выплату рекордных дивидендов: 786,9 млрд рублей распределены
Учёные: собаки – единственные животные, кроме людей, понимающие указательный жест
Тренд сезона: огуречные кремы как доступный способ сохранить свежесть кожи
Стас Садальский призвал не стесняться говорить о проблемах с мужским здоровьем
Гречневый кризис: эксперты объясняют причины снижения урожайности в России

Круиз-контроль — помощник или убийца? Водители узнают правду слишком поздно

Ирина Франк: круиз-контроль делает поездку комфортнее и безопаснее
3:01
Авто

Современные автомобили всё чаще оснащаются технологиями, которые упрощают жизнь водителя и делают поездки менее утомительными. Одной из таких систем стал круиз-контроль. Его задача проста: поддерживать заданную скорость без необходимости постоянно держать ногу на педали газа. Особенно полезно это в дальних путешествиях по трассе, где движение равномерное и предсказуемое.

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Преимущества круиз-контроля

Для водителей, часто преодолевающих большие расстояния, эта функция становится настоящим спасением. Она снижает нагрузку на ноги и спину, а вместе с тем уменьшает общую усталость. Кроме того, экономия топлива в таких условиях становится приятным бонусом — автомобиль расходует меньше бензина, так как избегает резких разгонов и торможений.

"Круиз-контроль помогает не только сделать поездку более комфортной, но и предотвращает превышение скорости", — подчеркнула управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.

Современные версии системы

Сегодняшние автомобили выходят за рамки привычного "фиксирования" скорости. Многие модели оборудованы адаптивным круиз-контролем, который сам регулирует скорость в зависимости от дорожной обстановки. Такие системы способны замедляться при приближении к впереди идущему автомобилю, отслеживать дистанцию, а иногда даже подтормаживать перед препятствиями. В некоторых комплектациях круиз-контроль становится частью полуавтономного вождения, когда электроника берёт на себя часть контроля над машиной.

Минусы, о которых нельзя забывать

Несмотря на удобство, круиз-контроль имеет и обратную сторону. Главный риск связан с потерей концентрации: водитель, привыкший к тому, что машина "едет сама", может слишком расслабиться и не заметить опасность. Особенно это касается длительных поездок, когда внимание рассеивается.

Вторая проблема — погодные условия. Использование круиз-контроля на мокрой или скользкой дороге чревато потерей управления. В дождь, снег или гололёд лучше держать машину под полным контролем, без помощи электроники.

Наконец, городская среда с её постоянными светофорами, пробками и непредсказуемыми манёврами других водителей делает круиз-контроль не только бесполезным, но и потенциально опасным. В таких условиях водителю приходится постоянно отключать и включать систему, что отвлекает и может привести к аварии.

Золотая середина

Круиз-контроль действительно облегчает жизнь на трассе, где дорога ровная и поток движения спокоен. Но использовать его нужно с пониманием ограничений. Электроника — помощник, а не замена водителю. Концентрация внимания и контроль ситуации остаются главными правилами безопасной езды.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Гречневый кризис: эксперты объясняют причины снижения урожайности в России
Замороженные ягоды сохраняют больше витаминов, чем свежие — объясняют учёные
Палаван как альтернатива Мальдивам: эксперты раскрыли главный секрет выбора идеального отдыха
Ветеринары: если кошка прячется в укромном месте, это может быть признаком болезни
Россия анонсировала масштабные планы по исследованию Луны и Венеры до 2036 года
Победителем конкурса "Самая уродливая собака — 2025" стала безволосая Петуния
Для стильной спальни используйте приглушённые оттенки розового и нейтральную мебель
Храните клубни георгин зимой в глиняной болтушке вместо парафина
Специалист автосервиса: перегрев двигателя в пробке приводит к поломке ГБЦ
Певец Егор Крид заявил, что женщины его не понимают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.