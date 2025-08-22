Термоядерный котёл под капотом: что делать, если стрелка температуры ползёт вверх

Специалист автосервиса: перегрев двигателя в пробке приводит к поломке ГБЦ

С приходом тепла многие автомобилисты устремляются за город, и именно в этот момент мегаполисы становятся ловушкой: длинные пробки на выезде превращают дорогу в настоящее испытание. Машины простаивают часами, мотор работает на низких оборотах, обдув минимальный. Особенно уязвимы подержанные автомобили, где система охлаждения уже не в идеальном состоянии. В такой ситуации риск перегрева двигателя возрастает в разы.

Причины перегрева

У двигателя есть несколько "слабых мест". К перегреву может привести утечка антифриза, забитый радиатор, неисправный термостат или вентилятор охлаждения. Иногда причиной становится нехватка масла или проблемы в поршневой группе. Если система не справляется, температура охлаждающей жидкости поднимается до критических значений. Это грозит серьезными последствиями: от повреждения прокладки головки блока цилиндров до ее деформации. Тогда жидкость начинает проникать внутрь двигателя, что практически гарантирует дорогостоящий ремонт.

Что делать сразу

Водитель, оказавшийся в пробке с перегревающимся мотором, должен действовать быстро. Есть проверенный способ временно снизить нагрузку на систему охлаждения: включить печку на полную мощность и выставить максимальную температуру. Горячий воздух, выдуваемый в салон, помогает "оттянуть" лишнее тепло. Чтобы не задыхаться, можно опустить стекла. Но важно помнить — это лишь временное решение, которое позволит выиграть время и доехать до обочины или ближайшей парковки.

"Первое, что нужно сделать в такой ситуации — срочно остудить двигатель", — сказал специалист сетевого автосервиса по ремонту ДВС.

Безопасная остановка

Добравшись до безопасного места, необходимо заглушить мотор и открыть капот. Делать это стоит осторожно: детали сильно нагреты. После остывания двигателя можно проверить уровень охлаждающей жидкости и масла, осмотреть патрубки. Если антифриз ушёл полностью или уходит слишком быстро, продолжать движение нельзя — придется обращаться в сервис.

Чем грозит перегрев

Игнорирование перегрева всегда заканчивается плохо. В лучшем случае это замена прокладки, в худшем — серьезный ремонт с заменой головки блока цилиндров, трещинами в блоке и повреждением поршневой группы. Двигатель может даже заклинить. Итог — затраты, сопоставимые со стоимостью автомобиля, особенно если речь идет о старых машинах.

Как избежать неприятностей

Предотвратить проблему проще, чем устранять последствия. Регулярная проверка системы охлаждения — залог надежной работы двигателя. Радиатор нужно очищать от грязи и пыли, следить за уровнем антифриза и состоянием патрубков. Важно, чтобы вентилятор включался вовремя, а термостат корректно открывал циркуляцию жидкости. Эти простые действия помогут сохранить мотор и избавят от лишних затрат.

Перегрев двигателя — это ситуация, требующая немедленной реакции. Водитель может своими действиями выиграть время и защитить машину от поломки. Но главное — профилактика: регулярное обслуживание системы охлаждения сделает поездку безопасной и спокойной.

