Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Егор Крид заявил, что женщины его не понимают
Лазерное омоложение в домашних условиях: преимущества, риски и реальные эффекты
Пьер де Кубертен создал олимпийские кольца как символ единства, а не континентов
Забытый секрет бабушки: добавьте немного сахара в варёный картофель — вкус детства вернется
Солёные зелёные помидоры по старинному рецепту делают с горчицей и чесноком
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода
Посыпьте грядки золой осенью — огурцы и томаты получат защиту и питание
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше

Термоядерный котёл под капотом: что делать, если стрелка температуры ползёт вверх

Специалист автосервиса: перегрев двигателя в пробке приводит к поломке ГБЦ
3:31
Авто

С приходом тепла многие автомобилисты устремляются за город, и именно в этот момент мегаполисы становятся ловушкой: длинные пробки на выезде превращают дорогу в настоящее испытание. Машины простаивают часами, мотор работает на низких оборотах, обдув минимальный. Особенно уязвимы подержанные автомобили, где система охлаждения уже не в идеальном состоянии. В такой ситуации риск перегрева двигателя возрастает в разы.

Сломанный двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сломанный двигатель

Причины перегрева

У двигателя есть несколько "слабых мест". К перегреву может привести утечка антифриза, забитый радиатор, неисправный термостат или вентилятор охлаждения. Иногда причиной становится нехватка масла или проблемы в поршневой группе. Если система не справляется, температура охлаждающей жидкости поднимается до критических значений. Это грозит серьезными последствиями: от повреждения прокладки головки блока цилиндров до ее деформации. Тогда жидкость начинает проникать внутрь двигателя, что практически гарантирует дорогостоящий ремонт.

Что делать сразу

Водитель, оказавшийся в пробке с перегревающимся мотором, должен действовать быстро. Есть проверенный способ временно снизить нагрузку на систему охлаждения: включить печку на полную мощность и выставить максимальную температуру. Горячий воздух, выдуваемый в салон, помогает "оттянуть" лишнее тепло. Чтобы не задыхаться, можно опустить стекла. Но важно помнить — это лишь временное решение, которое позволит выиграть время и доехать до обочины или ближайшей парковки.

"Первое, что нужно сделать в такой ситуации — срочно остудить двигатель", — сказал специалист сетевого автосервиса по ремонту ДВС.

Безопасная остановка

Добравшись до безопасного места, необходимо заглушить мотор и открыть капот. Делать это стоит осторожно: детали сильно нагреты. После остывания двигателя можно проверить уровень охлаждающей жидкости и масла, осмотреть патрубки. Если антифриз ушёл полностью или уходит слишком быстро, продолжать движение нельзя — придется обращаться в сервис.

Чем грозит перегрев

Игнорирование перегрева всегда заканчивается плохо. В лучшем случае это замена прокладки, в худшем — серьезный ремонт с заменой головки блока цилиндров, трещинами в блоке и повреждением поршневой группы. Двигатель может даже заклинить. Итог — затраты, сопоставимые со стоимостью автомобиля, особенно если речь идет о старых машинах.

Как избежать неприятностей

Предотвратить проблему проще, чем устранять последствия. Регулярная проверка системы охлаждения — залог надежной работы двигателя. Радиатор нужно очищать от грязи и пыли, следить за уровнем антифриза и состоянием патрубков. Важно, чтобы вентилятор включался вовремя, а термостат корректно открывал циркуляцию жидкости. Эти простые действия помогут сохранить мотор и избавят от лишних затрат.

Перегрев двигателя — это ситуация, требующая немедленной реакции. Водитель может своими действиями выиграть время и защитить машину от поломки. Но главное — профилактика: регулярное обслуживание системы охлаждения сделает поездку безопасной и спокойной.

Уточнения

Капот автомобиля представляет собой кузовную деталь, защищающую двигатель и другие элементы моторного отсека автомобиля от негативного воздействия внешних факторов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Посуда в стиле ретро сегодня снова оказалась на пике популярности
Недвижимость
Посуда в стиле ретро сегодня снова оказалась на пике популярности Аудио 
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Еда и рецепты
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Солёные зелёные помидоры по старинному рецепту делают с горчицей и чесноком
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода
Посыпьте грядки золой осенью — огурцы и томаты получат защиту и питание
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше
Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212
Служба безопасности аэропорта: незнакомцы вряд ли сделают это
The Lancet Planetary Health: частицы PM2.5 и сажа связаны с развитием деменции
Широкие ремни возвращаются в гардероб: советы стилистов и модные сочетания
Автоспециалисты советуют менять ремни,свечи и масло после 100 тысяч км пробега
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.