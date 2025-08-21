Авто быстро станет грудой металла: эти привычки водителя очень дорого обойдутся

Экономия на запчастях и топливе, несвоевременное обслуживание и езда по обочинам ускоряют износ автомобиля. О распространенных привычках, приводящих к быстрому износу авто, в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.
Славнов подчеркнул, что одной из главных причин повышенного износа машины становится экономия на обслуживании.
"То, что автовладелец значит, пытается сэкономить на деталях, ставит не оригинальные детали, а аналоговые, там масло заливает, которое подешевле. Опять же, несвоевременно производят ремонт авто, несвоевременно производит техническое обслуживание авто", — пояснил эксперт.
По его словам, серьезно сказывается и привычка ездить по обочинам.
"Привычка ездить по обочинам может быть обгонять кого-то. Люди стоят в пробке, а водитель едет по обочине. Привык вот он обгонять, гнать. Да, здесь будет уже износ подвески куда больше, нежели чем он будет с обычными рядовыми гражданами стоять в пробке", — отметил Славнов.
Эксперт добавил, что большое значение имеет качество топлива и технических жидкостей.
"Если экономить на бензине, то да, это будет влиять на износ, наверное, самого главного агрегата, это силового агрегата двигателя, машины, это двигатель. Да, двигатель будет выходить из строя, но опять же, у нас это относится к ТО, если и масло заливать в двигатель плохое, экономить на масле, на фильтрах, это тоже приведет к скорейшему износу двигателя", — пояснил автоюрист.
