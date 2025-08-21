Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
HR-эксперт назвала три вида резюме, которые работодатель даже не откроет
На Украине посмертно наградят орденом Мужества сына Андрея Чикатило
Огородники используют август для посадки скороспелого картофеля
Депрессия часто становится причиной запоров — эндокринолог Гудожникова
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Президент Европейской комиссии по туризму Санс о росте к Греции вне сезона
НБО показал актёрский состав рыжей семьи Уизли для сериала о Гарри Поттере
Рабочая группа по антропоцену назвала 1952 год возможным началом новой эпохи
Повара рекомендуют добавлять в котлеты хлеб, замоченный в молоке для мягкости

Авто быстро станет грудой металла: эти привычки водителя очень дорого обойдутся

Автоэксперт назвал ТОП-5 привычек водителей, усиливающих износ машины
1:41
Авто

Экономия на запчастях и топливе, несвоевременное обслуживание и езда по обочинам ускоряют износ автомобиля. О распространенных привычках, приводящих к быстрому износу авто, в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.

Черный дым из выхлопной трубы в пробке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черный дым из выхлопной трубы в пробке

Славнов подчеркнул, что одной из главных причин повышенного износа машины становится экономия на обслуживании.

"То, что автовладелец значит, пытается сэкономить на деталях, ставит не оригинальные детали, а аналоговые, там масло заливает, которое подешевле. Опять же, несвоевременно производят ремонт авто, несвоевременно производит техническое обслуживание авто", — пояснил эксперт.

По его словам, серьезно сказывается и привычка ездить по обочинам.

"Привычка ездить по обочинам может быть обгонять кого-то. Люди стоят в пробке, а водитель едет по обочине. Привык вот он обгонять, гнать. Да, здесь будет уже износ подвески куда больше, нежели чем он будет с обычными рядовыми гражданами стоять в пробке", — отметил Славнов.

Эксперт добавил, что большое значение имеет качество топлива и технических жидкостей.

"Если экономить на бензине, то да, это будет влиять на износ, наверное, самого главного агрегата, это силового агрегата двигателя, машины, это двигатель. Да, двигатель будет выходить из строя, но опять же, у нас это относится к ТО, если и масло заливать в двигатель плохое, экономить на масле, на фильтрах, это тоже приведет к скорейшему износу двигателя", — пояснил автоюрист.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Автоэксперт назвал ТОП-5 привычек водителей, усиливающих износ машины
Вице-президент США Вэнс заявил о стремлении России получить территории Украины
Пробиотики помогают при частых простудах и снижении иммунитета — врач-диетолог Шестакова
Новосибирск: во сколько обходится собрать ребёнка в школу
Жир и налёт в духовке можно счищать монетами
Яркие оттенки в одежде помогают произвести хорошее впечатление
Автоэксперты назвали лучшие эндоскопы для осмотра цилиндров и катализатора машины
Лягушка-бык достигает 600 граммов и 18 сантиметров в длину — данные биологов
Подготовка к кроссу на 10 км требует контроля шага на спусках и поворотах
Венеция усилила контроль над туристами: новые запреты и штрафы до €350
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.