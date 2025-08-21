Авто быстро станет грудой металла: эти привычки водителя очень дорого обойдутся

Автоэксперт назвал ТОП-5 привычек водителей, усиливающих износ машины

Экономия на запчастях и топливе, несвоевременное обслуживание и езда по обочинам ускоряют износ автомобиля. О распространенных привычках, приводящих к быстрому износу авто, в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Черный дым из выхлопной трубы в пробке

Славнов подчеркнул, что одной из главных причин повышенного износа машины становится экономия на обслуживании.

"То, что автовладелец значит, пытается сэкономить на деталях, ставит не оригинальные детали, а аналоговые, там масло заливает, которое подешевле. Опять же, несвоевременно производят ремонт авто, несвоевременно производит техническое обслуживание авто", — пояснил эксперт.

По его словам, серьезно сказывается и привычка ездить по обочинам.

"Привычка ездить по обочинам может быть обгонять кого-то. Люди стоят в пробке, а водитель едет по обочине. Привык вот он обгонять, гнать. Да, здесь будет уже износ подвески куда больше, нежели чем он будет с обычными рядовыми гражданами стоять в пробке", — отметил Славнов.

Эксперт добавил, что большое значение имеет качество топлива и технических жидкостей.