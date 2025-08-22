Китайские авто дороже Rolls-Royce: реальность, которую ещё недавно считали фантастикой

Hongqi Guoli оценили в 79 млн рублей — самый дорогой автомобиль Китая

Еще десять лет назад идея о том, что китайский автомобиль может стоить дороже Porsche или Mercedes, казалась фантастикой. Но сегодня это реальность: китайские бренды выпускают гиперкары, люксовые седаны и даже лимузины с ценами, от которых кружится голова. И что самое удивительное — покупатели на такие машины находятся.

Maextro S800

Давайте посмотрим, какие модели стали символами "золотого автопрома" Китая и сколько за них просят.

Maextro S800 — вызов от Huawei за 11 миллионов рублей

Когда Huawei решила выйти в автопром, скептиков было немало. Но в союзе с JAC появился бренд Maextro, и его S800 стал настоящей сенсацией.

длина почти 6 метров, массивный силуэт с купеобразной крышей;

интерьер уровня Bentley или Rolls-Royce;

электроверсия — 530 л. с., разгон 0-100 км/ч за 4,5 секунды, запас хода до 650 км;

гибрид — до 864 л. с. и автономность до 1333 км.

Цена впечатляет: от 7,7 до 11,2 млн рублей.

Yangwang U7 — электрический монстр за 7,7 млн рублей

Седан массой более трёх тонн с четырьмя электромоторами звучит как шутка, но Yangwang U7 — суровая реальность.

суммарная мощность — 1306 л. с. и 1680 Нм;

разгон до 100 км/ч — 2,9 секунды;

максимальная скорость — 270 км/ч.

Есть полностью электрическая версия с батареей 135,5 кВт⋅ч, а также гибрид с 245-сильным ДВС и запасом хода свыше 1000 км. Цена: 6,9-7,7 млн рублей.

Nio ET9 — китайский ответ Mercedes EQS за 9 млн рублей

Компания Nio решила пойти своим путём и создала ET9 — что-то среднее между кроссовером и лифтбеком представительского класса.

длина — 5,3 метра, колесная база — 3,25 м;

два электромотора, 707 л. с., разгон до 100 км/ч за 4,3 секунды;

запас хода — 650 км, быстрая зарядка благодаря 900-вольтовой системе;

шасси с подруливающими задними колёсами и подвеской с регулировкой.

В салоне — кресла-троны и материалы уровня Maybach. Стоимость: от 8,9 млн рублей.

Yangwang U9 — суперкар за 18,4 млн рублей

BYD решила, что после автобусов и смартфонов самое время заявить о себе в мире суперкаров. Результат — Yangwang U9.

четыре электромотора, 1306 л. с. и 1680 Нм;

разгон до сотни — 2,36 секунды, максималка — 300 км/ч;

уникальная адаптивная подвеска, умеющая "прыгать";

тесты на Нюрбургринге показали уровень Porsche 911 GT2 RS.

Цена — около 18,4 млн рублей.

Hongqi Guoli — партийный лимузин за 79 миллионов рублей

Для Китая Hongqi — это то же, что Rolls-Royce для Великобритании. Флагман Guoli — настоящий символ партийной элиты.

длина почти 6 метров, дизайн "вне времени";

4,0-литровый V8 на 388 л. с., полный привод, классический автомат;

никакой "зелёной" моды — только олдскульная роскошь и статус.

Цена: почти 79 млн рублей — уровень Phantom и Bentley Mulsanne.

