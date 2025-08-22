Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обладательница Оскара Майки Мэдисон отказалась следовать правилам Голливуда
Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем
Ферментация какао-бобов: учёные раскрыли тайну идеального вкуса шоколада
Эксперты предрекают закат турецкого all inclusive: названа причина
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Специалисты: кривые и дугообразные дорожки делают сад визуально больше
Станислав Садальский рассказал, что Волочкова позвонила ему в 3 часа ночи
У жительницы Пекина обнаружили в глазу паразитических червей Thelazia callipaeda
Китаец занимался по программе из комиксов 1000 дней и перестроил свою жизнь

Китайские авто дороже Rolls-Royce: реальность, которую ещё недавно считали фантастикой

Hongqi Guoli оценили в 79 млн рублей — самый дорогой автомобиль Китая
4:15
Авто

Еще десять лет назад идея о том, что китайский автомобиль может стоить дороже Porsche или Mercedes, казалась фантастикой. Но сегодня это реальность: китайские бренды выпускают гиперкары, люксовые седаны и даже лимузины с ценами, от которых кружится голова. И что самое удивительное — покупатели на такие машины находятся.

Maextro S800
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Maextro S800

Давайте посмотрим, какие модели стали символами "золотого автопрома" Китая и сколько за них просят.

Maextro S800 — вызов от Huawei за 11 миллионов рублей

Когда Huawei решила выйти в автопром, скептиков было немало. Но в союзе с JAC появился бренд Maextro, и его S800 стал настоящей сенсацией.

  • длина почти 6 метров, массивный силуэт с купеобразной крышей;

  • интерьер уровня Bentley или Rolls-Royce;

  • электроверсия — 530 л. с., разгон 0-100 км/ч за 4,5 секунды, запас хода до 650 км;

  • гибрид — до 864 л. с. и автономность до 1333 км.

Цена впечатляет: от 7,7 до 11,2 млн рублей.

Yangwang U7 — электрический монстр за 7,7 млн рублей

Седан массой более трёх тонн с четырьмя электромоторами звучит как шутка, но Yangwang U7 — суровая реальность.

  • суммарная мощность — 1306 л. с. и 1680 Нм;

  • разгон до 100 км/ч — 2,9 секунды;

  • максимальная скорость — 270 км/ч.

Есть полностью электрическая версия с батареей 135,5 кВт⋅ч, а также гибрид с 245-сильным ДВС и запасом хода свыше 1000 км. Цена: 6,9-7,7 млн рублей.

Nio ET9 — китайский ответ Mercedes EQS за 9 млн рублей

Компания Nio решила пойти своим путём и создала ET9 — что-то среднее между кроссовером и лифтбеком представительского класса.

  • длина — 5,3 метра, колесная база — 3,25 м;

  • два электромотора, 707 л. с., разгон до 100 км/ч за 4,3 секунды;

  • запас хода — 650 км, быстрая зарядка благодаря 900-вольтовой системе;

  • шасси с подруливающими задними колёсами и подвеской с регулировкой.

В салоне — кресла-троны и материалы уровня Maybach. Стоимость: от 8,9 млн рублей.

Yangwang U9 — суперкар за 18,4 млн рублей

BYD решила, что после автобусов и смартфонов самое время заявить о себе в мире суперкаров. Результат — Yangwang U9.

  • четыре электромотора, 1306 л. с. и 1680 Нм;

  • разгон до сотни — 2,36 секунды, максималка — 300 км/ч;

  • уникальная адаптивная подвеска, умеющая "прыгать";

  • тесты на Нюрбургринге показали уровень Porsche 911 GT2 RS.

Цена — около 18,4 млн рублей.

Hongqi Guoli — партийный лимузин за 79 миллионов рублей

Для Китая Hongqi — это то же, что Rolls-Royce для Великобритании. Флагман Guoli — настоящий символ партийной элиты.

  • длина почти 6 метров, дизайн "вне времени";

  • 4,0-литровый V8 на 388 л. с., полный привод, классический автомат;

  • никакой "зелёной" моды — только олдскульная роскошь и статус.

Цена: почти 79 млн рублей — уровень Phantom и Bentley Mulsanne.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Таможенное управление Китая: импорт российского вина вырос в 2 раза
Меган Маркл готовила пасту в украшениях стоимостью 25 миллионов рублей
Опасность в каждом ломтике: не стоит покупать разрезанные арбузы на рынке
Серые киты у побережья Калифорнии ежедневно проглатывают до 21 млн пластика
Экологичные решения: как перовскитные панели заменят одноразовые источники питания
От загадочных озёр до великолепных пиков: откройте природу Татранского национального парка в Польше
Ученые не нашли объяснения звукам, зафиксированным космонавтами на Шэньчжоу
Названы 5 упражнений, которые расскажут о вашем физическом возрасте и здоровье
Эксперты назвали главные причины задержек ремонта квартир
Ручной массаж лица: польза и эффективность в сравнении с салонными процедурами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.