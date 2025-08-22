Машина-долгожитель: единственный SUV, который старше многих стран

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Chevrolet Suburban признан самым долгоживущим автомобильным шильдиком в мире
4:39
Авто

Есть имена, которые переживают эпохи, поколения и даже целые концепции автомобилестроения. Они становятся частью культурного кода, а не просто транспортом. Одно из таких имен впервые прозвучало в 1935 году — и не исчезло до сих пор. Chevrolet Suburban — официальный рекордсмен Guinness World Records как самый долгоживущий автомобильный шильдик в мире.

Chevrolet Suburban
Фото: Own work by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Chevrolet Suburban

Первое поколение: "рабочая лошадка" 1935 года

В середине 1930-х Chevrolet представил Suburban Carryall — машину, которая ломала привычные категории. На шасси полутонного пикапа появился цельнометаллический кузов и просторный салон. Под капотом трудился рядный "шестициллиндровый" двигатель объемом 3,39 л, выдававший 60-80 л. с. Простая, но выносливая техника делала его настоящим работягой.

Особенности той эпохи:

  • полуэллиптические рессоры по кругу;

  • неразрезные мосты спереди и сзади;

  • барабанные тормоза с механическим приводом;

  • массивные задние двери и салон до 8 мест.

Школьные округа, коммунальные службы, дорожные бригады — все находили применение этой универсальной машине. Suburban не стремился быть роскошным или быстрым, он просто выполнял работу.

От NAPCO до "квадратного тела"

В 1950-х началась новая глава: заводские комплекты NAPCO подарили модели полный привод, а значит, выход за пределы города и движение по бездорожью.

В 1970-80-е Suburban стал символом "квадратного тела" — угловатый дизайн и мощный хром превратили его в визуальную иконочку американских дорог. В 1990-х на первый план вышли комфорт и безопасность, в 2000-х — роскошь и технологии. Suburban стал выбором не только фермеров, но и спецслужб США: от полиции до Секретной службы.

Chevrolet Suburban сегодня: поколение T1

Двенадцатое поколение (2025 год) сохранило рамную ДНК, но полностью обновило философию. Главное новшество — независимая задняя подвеска, которая улучшила плавность хода и добавила пространства для пассажиров третьего ряда.

Техника:

  • 5.3 V8 (355 л. с.), 6.2 V8 (420 л. с.) или 3.0 Duramax (305 л. с., 671 Н·м);

  • 10-ступенчатый "автомат", задний или полный привод;

  • буксировка до 3,7 т.

Габариты и удобство:

  • длина — 5,73 м;

  • колесная база — 3,4 м;

  • объем багажника — до 4 098 л;

  • посадка до 9 мест.

Технологии:

  • 17,7-дюймовый экран и цифровая приборка;

  • подвеска Magnetic Ride Control и адаптивная пневматика;

  • ассистенты буксировки, камеры кругового обзора;

  • Super Cruise (на некоторых версиях и рынках).

Комплектации варьируются от базовой LS до люксовой High Country с отделкой деревом, массажными креслами и панорамной крышей.

Почему Suburban пережил эпохи

  • Ясная идея: перевозить людей и груз одновременно.

  • Рамная прочность: долговечность и способность буксировать.

  • Гибкость: от NAPCO до Super Cruise.

  • Сила бренда: спрос от семей до правительственных парков.

  • Эмоция: визуальная уверенность и масштаб.

Guinness признал Suburban самым долгоживущим автомобилем в истории. И хотя впереди его, возможно, ждет электрическая версия, философия остается прежней — "большой, полезный и надежный".

Другие долгожители

  • Ford F-Series (с 1948-го) — лидер продаж в США.

  • Jeep Wrangler (с 1945-го) — от армейского Willys к культовому внедорожнику.

  • Toyota Land Cruiser (с 1951-го) — символ надежности и экспедиций.

  • Porsche 911 (с 1964-го) — спорткар вне времени.

Уточнения

Chevrolet Suburban (søˈbøːbn) — полноразмерный внедорожник, разработанный Chevrolet — подразделением General Motors. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
