Где в Европе риск аварии на трассе выше всего

Венгрия и Латвия вошли в тройку стран с самыми опасными шоссе

Недавнее исследование, посвящённое качеству дорожной инфраструктуры в Европе, выявило страны с наихудшими показателями безопасности. В списке худших дорог континента неожиданно оказалась и Греция, занявшая 7-е место с индексом опасности 77,96 балла из 100, сообщается на сайте carandmotor.gr.

Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Методология исследования учитывала сразу несколько факторов: средний возраст автопарка, состояние дорожной сети, уровень загруженности трасс и вероятность образования наледи. Каждый из этих параметров повлиял на итоговую позицию стран в рейтинге.

Для Греции характерен уникальный контраст. С одной стороны, страна показала наименьшее количество проблем, связанных с обледенением дорог благодаря мягкому климату. С другой — сразу несколько критических показателей ухудшили её позиции.

По качеству дорожного покрытия Греция занимает второе место с конца среди всех исследованных государств, а по возрасту автомобилей — абсолютный антирекорд: именно здесь эксплуатируется самый старый автопарк в Европе. Кроме того, страна стала второй худшей по уровню загруженности дорожного движения, уступив только Ирландии.

Возглавила рейтинг Румыния, которая получила показатель 98,30. Основные проблемы страны — старение автопарка, плохое качество дорог и сложные погодные условия, включая обледенение трасс.

Второе место заняла Венгрия (91,90), третье — Латвия (90,40). Далее следуют Польша (88,15), Словакия (88,11) и Чешская Республика (83,60). Греция оказалась на седьмой позиции, немного обогнав Италию (70,06), Исландию (68,90) и Ирландию (67,77).

Исследование также выделило конкретные участки с повышенной аварийностью. Так, в Румынии особо опасным признан участок DN7 (Трансфэгэрашское шоссе) протяжённостью 171 км, построенный ещё в 1970-х годах как стратегический путь отступления.

В Венгрии печальную славу приобрела автомагистраль М1, соединяющая Вену с Будапештом: здесь часто происходят аварии с большим количеством участников. Один из последних случаев произошёл в 2023 году, когда столкнулись 42 транспортных средства, что привело к гибели одного человека и травмам у 30 пострадавших.

Таким образом, исследование наглядно показало: проблемы дорожной безопасности характерны не только для Восточной Европы, но и для стран с развитым туристическим сектором, таких как Греция. Старение автопарка и перегруженность трасс становятся ключевыми вызовами, которые требуют срочного внимания властей.

Уточнения

Трансфэгэрашское шоссе (Иногда употребляется: Трансфэгэрэшан, Трансфагарасан, рум. Transfăgărășan, DN7C) — горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэраш.

