Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первый кадр за год: Елена Темникова заинтриговала фанатов своим возвращением
Зоопсихологи не рекомендуют дарить животных в качестве подарка на праздники
Выкопайте неморозоустойчивые сорта хризантем и храните в погребе зимой
Сентябрь подорожал: какие школьные товары в 2025 году бьют по кошельку родителей сильнее всего
Яна Рудковская назвала Диму Билана преемником Валерия Леонтьева
Магазины часто продают окрашенный мел под видом гималайской соли
Тело меняется после 50 лет: пилатес отлично помогает для уверенности и спокойствия
Фасоль в духовку, котлета на сковороду — и бургер получается лучше мясного
Забудьте про стресс: этот необычный перекус может улучшить сон и снять напряжение

Где в Европе риск аварии на трассе выше всего

Венгрия и Латвия вошли в тройку стран с самыми опасными шоссе
3:17
Авто

Недавнее исследование, посвящённое качеству дорожной инфраструктуры в Европе, выявило страны с наихудшими показателями безопасности. В списке худших дорог континента неожиданно оказалась и Греция, занявшая 7-е место с индексом опасности 77,96 балла из 100, сообщается на сайте carandmotor.gr.

Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину
Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Методология исследования учитывала сразу несколько факторов: средний возраст автопарка, состояние дорожной сети, уровень загруженности трасс и вероятность образования наледи. Каждый из этих параметров повлиял на итоговую позицию стран в рейтинге.

Для Греции характерен уникальный контраст. С одной стороны, страна показала наименьшее количество проблем, связанных с обледенением дорог благодаря мягкому климату. С другой — сразу несколько критических показателей ухудшили её позиции.

По качеству дорожного покрытия Греция занимает второе место с конца среди всех исследованных государств, а по возрасту автомобилей — абсолютный антирекорд: именно здесь эксплуатируется самый старый автопарк в Европе. Кроме того, страна стала второй худшей по уровню загруженности дорожного движения, уступив только Ирландии.

Возглавила рейтинг Румыния, которая получила показатель 98,30. Основные проблемы страны — старение автопарка, плохое качество дорог и сложные погодные условия, включая обледенение трасс.

Второе место заняла Венгрия (91,90), третье — Латвия (90,40). Далее следуют Польша (88,15), Словакия (88,11) и Чешская Республика (83,60). Греция оказалась на седьмой позиции, немного обогнав Италию (70,06), Исландию (68,90) и Ирландию (67,77).

Исследование также выделило конкретные участки с повышенной аварийностью. Так, в Румынии особо опасным признан участок DN7 (Трансфэгэрашское шоссе) протяжённостью 171 км, построенный ещё в 1970-х годах как стратегический путь отступления.

В Венгрии печальную славу приобрела автомагистраль М1, соединяющая Вену с Будапештом: здесь часто происходят аварии с большим количеством участников. Один из последних случаев произошёл в 2023 году, когда столкнулись 42 транспортных средства, что привело к гибели одного человека и травмам у 30 пострадавших.

Таким образом, исследование наглядно показало: проблемы дорожной безопасности характерны не только для Восточной Европы, но и для стран с развитым туристическим сектором, таких как Греция. Старение автопарка и перегруженность трасс становятся ключевыми вызовами, которые требуют срочного внимания властей.

Уточнения

Трансфэгэрашское шоссе (Иногда употребляется: Трансфэгэрэшан, Трансфагарасан, рум. Transfăgărășan, DN7C) — горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэраш.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе
Красота и стиль
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Забудьте про стресс: этот необычный перекус может улучшить сон и снять напряжение
ДНК-тест выявляет, у каких детей повышен риск ожирения во взрослом возрасте
Трамп поддерживает Кигана Брэдли, капитана Кубка Райдера, который должен принять важное решение
Торговлю личными данными россиян пресекли: кто пользовался нелегальным сервисом
Когда кажется, что это сон: три места, где природа и люди создали невозможное
Слабые пряди или стальной каркас? Уход, который решает исход битвы
Венгрия и Латвия вошли в тройку стран с самыми опасными шоссе
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Исповедь Айзы в интервью Собчак: я весила 30 кг и кричала, что умираю
Зелёный чай, смузи и кокосовая вода названы источниками красоты и энергии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.