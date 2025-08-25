Заводы пустуют, дилеры ждут: вот когда ждать возвращения иностранных автобрендов

Возвращение иностранных автомобильных брендов возможно при ослаблении санкций — тогда конкуренция вырастет. Но даже при таких условиях это не случится быстро. Об этом в программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda.Ru рассказал генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
Главное условие для перезагрузки российского авторынка, отмечает эксперт, — политическая разрядка и частичная нормализация внешнеэкономических отношений. По его оценке, в этом сценарии на рынок вернется конкуренция, а потребители получат больше выбора.
Целиков подчеркнул, что быстрый камбэк производители вряд ли обеспечат, а речь скорее всего пойдёт о локальных форматах сотрудничества и сборки.
"Честно говоря, я не жду в ближайшее время возвращения брендов. Если удастся выйти на какие-то мирные переговоры, на что мы все сильно надеемся, то возврат брендов займет не один год", — отметил Целиков.
По словам главы "Автостата", глобальные концерны могут вернуться через совместные проекты, не повторяя прежние инвестиции в дилерские сети и заводы.
"Не будут вкладывать в заводы, как вкладывали раньше. Не будут так выстраивать дилерские сети. Не будут такую поддержку оказывать. Но в какой-то формате возвращение будет. Вот только начнут ослабевать санкции, возвращение будет в какой-то мере", — заключил он.
