Китайский кроссовер после ДТП превращается в металлолом: ремонт недоступен — и вот почему

Рынок запчастей в России остается фрагментированным. Об этом в программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru рассказал генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По его словам, ситуация с рынком запчастей в России стабилизировалась лишь частично.

"То, что касается массовых марок, моделей и обычного ремонта, обслуживания, расходники и так далее, все это есть. Всё, что касается ремонта после ДТП — всё это сложно. То есть со многими марками очень сложно", — сказал он.

Целиков подчеркнул, что особенно трудным и затратным остаётся восстановление некоторых китайских моделей.

"Отремонтировать после ДТП какой-нибудь Lixiang будет очень долго и очень дорого. Ну, и подобные машины, у которых нет склада запчастей в России. Здесь и сейчас ничего нет. Поэтому фрагментация такая", — рассказал глава "Автостата".

При этом, отметил гость программы, для популярных моделей прежних лет проблем с наличием комплектующих нет.

