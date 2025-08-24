Скидки ушли в прошлое: автомобили из салона в России снова превратились в роскошь

Глава Автостата Целиков: скидки на новые автомобили 2023 и 2024 года закончились

Распродажа прошлогодних машин достигла пика, а факторов для удешевления новых автомобилей больше нет. Об этом в программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru рассказал генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Сейчас на рынке установилась определённая нижняя планка цен — дальше они уже не упадут. Наибольшие скидки действовали на новые автомобили 2023 года выпуска, которые уже практически все распроданы. Похожая ситуация наблюдается и с машинами 2024 года. Имеющихся остатков, по оценке, хватит на 1–1,5 месяца.