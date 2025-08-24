Скидки ушли в прошлое: автомобили из салона в России снова превратились в роскошь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глава Автостата Целиков: скидки на новые автомобили 2023 и 2024 года закончились
Авто

Распродажа прошлогодних машин достигла пика, а факторов для удешевления новых автомобилей больше нет. Об этом в программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru рассказал генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Сейчас на рынке установилась определённая нижняя планка цен — дальше они уже не упадут. Наибольшие скидки действовали на новые автомобили 2023 года выпуска, которые уже практически все распроданы. Похожая ситуация наблюдается и с машинами 2024 года. Имеющихся остатков, по оценке, хватит на 1–1,5 месяца.

"Факторов к тому, чтобы автомобили стали дешевле, нет. Факторов к тому, чтобы осенью цены пошли вверх, — есть. Поэтому я ожидаю, что осенью продолжится медленный, плавный (рост цены — прим. Pravda. Ru). Быстрого скачка не будет. Быстрый скачок может быть только в случае, если произойдет девальвация рубля. То есть автомобиль — это валютная ценность", — подчеркнул эксперт.

