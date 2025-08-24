Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новая блестит, старая обесценена: перепродать китайский автомобиль оказалось почти нереально

Автостат: трёхлетние китайские автомобили в России продаются за полцены
Свежие китайские автомобили за полгода теряют до 15% стоимости, а трёхлетние модели продаются уже за полцены. Об этом в программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda.Ru рассказал генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"Свежие китайские автомобили за полгода буквально процентов 10-15 цены потеряли. И, соответственно, сейчас очень тяжело продать двухгодовалого китайца", — сказал собеседник программы.

Целиков объяснил, что это связано с тем, что на рынке новых машин примерно по этим же ценам можно взять новую машину.

"Трёхлетнего китайца реально за полцены продать только можно. Один знакомый сейчас как раз продавал двухлетнего китайца премиального. И очень плакал. Потому что продать всегда всё можно. Любому автомобилю есть своя цена. Но потеря стоимости на китайцах сейчас становится большая", — добавил он.

Раньше такой ситуации не было, отметил Целиков, так как цены на новые автомобили росли, и вслед за ними подтягивалась стоимость подержанных. Сейчас же тенденция изменилась.

Говоря о доверии к китайским маркам, специалист отметил, что у покупателей в России уже появился определенный опыт эксплуатации таких машин.

"Доверие — это, ну, какой-нибудь BMW, доверие — это там Toyota. Здесь опыт. И этот опыт местами нормальный: машина едет, машина комфортная, машина выполняет все основные функции. Плюс она навороченная: китайские машины с большими экранами, с богатейшими комплектациями, со всем остальным", — сказал глава "Автостата".

По его словам, вопросы всё ещё остаются к надёжности китайских автомобилей, в частности, к коробкам передач и электронике.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
