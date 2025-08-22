Российский авторынок взяли штурмом? 60 процентов продаж составляют именно эти марки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глава Автостата Целиков: китайские авто заняли 60 процентов рынка
Авто

Российский авторынок за последние три года полностью изменился: около 60% продаж приходится на китайские марки. Об этом в программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda.Ru рассказал генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Китайские автомобили в России
"Структура рынка поменялась кардинально. Даже уже видно это не просто в автосалонах, а уже и на улицах. Если ранее было много глобальных брендов — европейские, японские, корейские, американские, французские и так далее — то сейчас на 60 процентов — это китайские бренды. Lada как была, так и осталась. Но всё остальное замещено китайскими брендами", — сказал Целиков.

По его словам, небольшая часть автомобилей всё же продолжает поступать в Россию по параллельному импорту. 

Это вот привычные нам бренды, к которым мы привыкали 20 лет. Немножко Toyota, немножко BMW, Mercedes, немного и корейцев есть", — пояснил собеседник программы.

Глава "Автостата" добавил, что сегодня в стране официально продаются 46 брендов, при этом общее количество марок с учётом альтернативного импорта превышает 130.

