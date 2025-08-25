Загадочный внедорожник Mahindra BE 6 Batman Edition: секретные фишки и цена успеха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:35
Авто

Индийский автопроизводитель Mahindra представил один из самых необычных проектов в своей истории — лимитированный внедорожник BE 6 Batman Edition. Машина создана в сотрудничестве с Warner Bros. Discovery и станет настоящим подарком для фанатов Тёмного рыцаря.

Бэтмен
Фото: commons.wikimedia.org by Celsoazevedo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бэтмен

Партия будет крайне ограниченной: всего 300 экземпляров. Заказы на эксклюзивный электромобиль начнут принимать 23 августа, а первые поставки намечены на 20 сентября. Под капотом скрывается современная электрическая установка с аккумулятором ёмкостью 79 кВт⋅ч, мощностью 286 л. с. и впечатляющим запасом хода до 682 километров.

Внешний облик автомобиля выдержан в стиле Бэтмена. Кузов окрашен в сатиновый чёрный цвет с декоративными акцентами из алхимического золота. Символ летучей мыши украшают двери и колпаки колесных дисков, подчёркивая связь с культовым супергероем.

Интерьер также оформлен в тематике Готэма: отделка сочетает замшу и кожу, на панели красуется кнопка-"летучая мышь" для активации усиленного режима, а в мультимедийной системе предусмотрена цифровая анимация с отсылками к комиксам. Дополняют атмосферу подсветки-"лужицы", проецирующие культовый знак Бэтмена на асфальт.

Для Mahindra этот проект имеет стратегическое значение. Использование культурных символов становится всё более популярным среди автопроизводителей, стремящихся привлечь молодое поколение покупателей.

Индия — страна, где фэндом Бэтмена особенно силён, и компания использует это для продвижения собственных амбиций в сфере электромобилей. Batman Edition — подтверждение концепции платформы Mahindra BE и доказательство того, что производитель способен создавать не только функциональные, но и стильные EV.

Хотя версия BE 6 Batman Edition не поступит на рынок США, сам факт её появления отражает важную тенденцию: автомобильная промышленность всё активнее взаимодействует с поп-культурой, отмечает Autoblog. В эпоху унифицированных моделей бренды ищут способы выделиться, и сотрудничество с голливудскими франшизами становится одним из таких инструментов. Этот внедорожник демонстрирует, что граница между киноиндустрией и автомобильным дизайном становится всё более размыта.

Уточнения

Mahindra & Mahindra — индийская автомобилестроительная компания, выпускающая внедорожники, грузовые автомобили и тракторы (см. Tractors in India).

«Го́тэм» (англ  Gotham) — американский супергеройский телесериал, произведённый в сотрудничестве компаний Primrose Hill Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television. Сюжетно представляет собой предысторию комиксов о Бэтмене.

Фэндо́м или фандо́м (от англ. fandom, букв. «сообщество фанатов»), — сообщество поклонников какого-либо жанра или культурного явления. В отличие от фан-клубов, выполняет организующую функцию, будучи фактически экспертной средой и информационным полем.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
