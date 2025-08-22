100 тысяч — и двигатель на грани: эти детали нужно менять немедленно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пробег в 100 тысяч километров — это своеобразная граница, после которой автомобиль перестает быть "как новый". Машина по-прежнему остается исправной, но детали уже не обладают прежним запасом прочности. Чтобы избежать дорогостоящих поломок, после этой отметки необходимо изменить подход к обслуживанию.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Ремни: мелочь, от которой зависит всё

Поликлиновые и зубчатые ремни нельзя воспринимать как обычные резиновые ленты. Они отвечают за работу генератора, насосов и синхронизацию газораспределительного механизма. Если один из ремней оборвется на ходу, последствия могут оказаться критическими. После 100 тысяч километров их рекомендуется менять даже в профилактических целях, особенно если неизвестно, когда это делал предыдущий владелец.

Свечи зажигания: маленькая деталь с большим значением

Старые свечи зажигания приводят не только к проблемам с запуском, но и к увеличению расхода топлива. Стоимость их замены невелика, а эффект от новых деталей ощущается сразу: двигатель работает ровнее, тянет лучше и потребляет меньше топлива. Если нет уверенности, когда свечи менялись в последний раз, стоит заменить их без промедления.

Система охлаждения: защита от перегрева

Одной замены антифриза недостаточно. С возрастом в системе накапливаются накипь, грязь и следы ржавчины. Специалисты советуют не ограничиваться сливом жидкости, а промывать систему специальными составами. Такая процедура снижает риск перегрева в жаркое время года и продлевает срок службы радиатора и помпы.

Тормозная жидкость: вопрос безопасности

С течением времени тормозная жидкость впитывает влагу, что снижает её эффективность. Это может привести к увеличению тормозного пути и даже к отказу системы в критический момент. Оптимально менять жидкость каждые несколько лет, не откладывая процедуру "на потом".

Дифференциальное масло: забытая, но важная замена

Эта процедура часто игнорируется, особенно владельцами автомобилей с задним или полным приводом. Между тем масло в дифференциале играет ключевую роль: оно снижает износ и защищает механизмы от перегрева. Его замена стоит недорого, но способна уберечь от очень затратного ремонта.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
