Снаружи блеск, внутри ржавчина: чем опасно откладывать мойку машины

Автоспециалисты предупредили, что нерегулярная мойка приводит к коррозии кузова
2:38
Авто

Автомобиль — это не только средство передвижения, но и отражение стиля владельца. Чистая машина производит впечатление ухоженности, а регулярный уход помогает продлить срок службы лакокрасочного покрытия. Загрязнения на кузове выглядят безобидно лишь на первый взгляд. На самом деле пыль, грязь, смолы, химические реагенты и даже следы насекомых постепенно разрушают краску. Если запускать процесс, простая мойка перестанет справляться, и тогда потребуется дорогостоящая полировка или даже перекраска отдельных деталей.

Девушка моет машину
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка моет машину

Оптимальная частота мойки

Большинство специалистов сходятся во мнении, что автомобиль нужно мыть хотя бы раз в неделю. Такой график позволяет не допускать накопления агрессивных веществ на поверхности кузова и своевременно удалять их, пока они не успели повредить краску.

Условия эксплуатации и влияние среды

Частота ухода напрямую зависит от того, где и как используется машина. Если автомобиль стоит под открытым небом, ездит по пыльным дорогам или эксплуатируется в прибрежных районах, его необходимо мыть чаще. Соль, пыль, влажность и песок ускоряют коррозию и значительно сокращают срок службы лакокрасочного покрытия.

Особое внимание стоит уделять уходу, если кузов подвергается воздействию промышленных выбросов, древесного сока или птичьего помета. Эти загрязнения особенно агрессивны и могут оставить глубокие пятна и повреждения, если не удалить их своевременно. В таких условиях регулярная еженедельная мойка — обязательное условие сохранения внешнего вида.

Когда можно мыть реже

Если машина большую часть времени хранится в гараже и используется только для редких поездок в щадящем режиме, допустимо мыть её раз в две-три недели. Однако даже в этом случае не стоит затягивать с уходом слишком надолго. Регулярное мытьё сохраняет блеск кузова и защищает его от появления коррозии.

Своевременный уход за автомобилем помогает поддерживать не только внешний вид, но и продлевает срок службы покрытия. Чем агрессивнее условия эксплуатации, тем чаще требуется мойка. В среднем оптимальным считается еженедельный уход, а в более щадящих условиях интервал можно увеличить до двух-трёх недель. Главное — не откладывать чистку надолго и помнить, что профилактика всегда дешевле ремонта.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
