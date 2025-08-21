Дизельный двигатель задыхается? Возможно, виноват фильтр, который вы не чистите

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:56
Авто

Сажевый фильтр (DPF) — это керамическая вставка в выхлопной системе дизельного двигателя, задача которой заключается в улавливании мельчайших частиц сажи. Такой элемент необходим не только для соблюдения экологических норм, но и для нормальной работы самого автомобиля. Со временем фильтр неизбежно засоряется, и без регулярной очистки перестает выполнять свою функцию. Очистка происходит с помощью процесса регенерации — сгорания накопленных частиц при температуре выше 600 °C.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

Как правильно очищать фильтр

Существует простое правило, известное как 20-2500. Оно заключается в том, что хотя бы раз в одну-две недели необходимо выезжать на трассу и двигаться примерно 20 минут с оборотами двигателя в диапазоне 2000-2500 об/мин. В реальных условиях это соответствует скорости около 90-120 км/ч на пятой или шестой передаче. Такой режим позволяет прогреть систему и инициировать процесс регенерации. Если же поездка короче, фильтр не успевает очиститься полностью, и сажа постепенно образует плотные отложения.

Почему городской режим вреден

В условиях города фильтр засоряется значительно быстрее. Короткие поездки протяженностью 5-10 километров не позволяют двигателю прогреться до рабочих температур, а выхлопные газы остаются на уровне 200-300 °C. В пробках и при движении на низких оборотах этот процесс только усугубляется. В результате проблемы с DPF могут проявиться уже после 30-40 тысяч километров пробега, тогда как при правильной эксплуатации он способен служить гораздо дольше.

Симптомы неисправности DPF

Когда фильтр перестает справляться с накоплением сажи, это сразу отражается на поведении автомобиля. Появляется вялый разгон, растет расход топлива, при резком ускорении из трубы выходит темный дым, а в салоне ощущается запах гари. На приборной панели может загореться оранжевый индикатор DPF. Игнорировать такие сигналы опасно, так как дальнейшая эксплуатация приведет к серьезным и дорогостоящим последствиям.

Как проходит регенерация

Чтобы процесс очистки прошел успешно, двигатель должен быть прогрет, а в баке должно быть достаточно топлива. Сначала температура выхлопных газов постепенно растет, затем включается активная стадия регенерации. На заключительном этапе сажа полностью сгорает, а из выхлопной трубы может временно появляться белый дым. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что процесс завершился. В этот момент не рекомендуется прерывать поездку или глушить мотор, иначе фильтр не очистится до конца.

Как часто нужна очистка

Частота регенерации напрямую зависит от стиля вождения. Автомобили, которые чаще эксплуатируются в городе, нуждаются в такой процедуре примерно раз в неделю, а при коротких маршрутах — даже чаще. Те, кто регулярно ездит по трассе на высоких скоростях, обычно не сталкиваются с проблемой: у них регенерация происходит автоматически в ходе обычных поездок, и вмешательство водителя не требуется.

Почему профилактика дешевле ремонта

Замена сажевого фильтра — процедура крайне дорогостоящая. Цена нового DPF может доходить до нескольких тысяч долларов в зависимости от марки и модели автомобиля. Поэтому профилактика и регулярное соблюдение режима работы двигателя значительно выгоднее. Регулярный прогрев системы, правильный выбор маршрутов и внимательное отношение к сигналам автомобиля позволяют продлить срок службы фильтра на многие годы и избежать лишних затрат.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
