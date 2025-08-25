Громкая связь подвела: Toyota урегулирует иск из-за Bluetooth Echo

Toyota выплатит компенсации владельцам из-за проблем Bluetooth Echo

2:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota согласилась урегулировать коллективный иск, связанный с проблемами работы системы громкой связи, вызванными дефектом Bluetooth Echo.

Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Highlander

Владельцы и арендаторы автомобилей японского бренда жаловались на то, что телефонные разговоры через встроенную систему сопровождались сильным эхом, делая общение практически невозможным. Этот дефект особенно опасен в условиях вождения, когда использование громкой связи — важный элемент безопасности.

Согласно материалам дела, Toyota знала о проблеме ещё с 2007 года, но она продолжала встречаться в автомобилях модельных годов с 2014 по 2019. В список вошли такие популярные модели, как Tacoma, 4Runner, Highlander, Tundra, Sequoia, Avalon, Mirai, Prius, Yaris и Sienna.

Соглашение предполагает не только возможную финансовую компенсацию для пострадавших автовладельцев, но и проведение специальной информационно-просветительской программы. Эта программа будет объяснять, как правильно регулировать громкость и настройки системы для минимизации эффекта эха. Хотя точные размеры выплат не разглашаются, владельцы из определённых штатов получат дополнительные льготы. Важно, что участники соглашения могут рассчитывать на его преимущества даже в случае, если не предпримут активных действий.

Как сказано в статье на сайте Autoblog, суть претензий сводилась к тому, что Toyota годами выпускала автомобили с дефектом, который существенно ухудшал качество связи и не соответствовал ожиданиям потребителей. Коллективный иск отражает длительные юридические усилия со стороны владельцев, добивавшихся признания проблемы и справедливой компенсации.

Теперь внимание смещается на процесс реализации соглашения. Владельцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных сайтах расчётов, где будут опубликованы инструкции по подаче заявлений на компенсацию и подробности аутрич-программы.

Урегулирование спора стало важным шагом для Toyota: оно демонстрирует готовность компании признать технические ошибки и предложить решения, которые хотя бы частично компенсируют неудобства, испытанные клиентами.

Уточнения

Toyota Motor Corporation, на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

