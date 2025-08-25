Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коллагеновый кофе: как улучшить состояние здоровья с помощью утреннего напитка
Сингапурский студент запустил бизнес по продаже слойки с карри: история успеха
Микроглия: архитекторы человеческого мозга, меняющие представления о его развитии
Укус летучей мыши при бешенстве опаснее собаки и может привести к смерти за 5 дней
Гордон объяснила, что пары разводятся при изменении статуса одного из партнёров
Старый ковер можно превратить в гамак, пуфик или сумку — советы дизайнеров
С 1 октября 2025 года Emirates вводит жёсткий запрет на пауэрбанки в самолётах
Забудьте о 8-12: учёные раскрыли истинный диапазон повторений для гипертрофии
Уход для кожи после бессонницы: проверенные решения и советы

Громкая связь подвела: Toyota урегулирует иск из-за Bluetooth Echo

Toyota выплатит компенсации владельцам из-за проблем Bluetooth Echo
2:23
Авто

Toyota согласилась урегулировать коллективный иск, связанный с проблемами работы системы громкой связи, вызванными дефектом Bluetooth Echo.

Toyota Highlander
Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Highlander

Владельцы и арендаторы автомобилей японского бренда жаловались на то, что телефонные разговоры через встроенную систему сопровождались сильным эхом, делая общение практически невозможным. Этот дефект особенно опасен в условиях вождения, когда использование громкой связи — важный элемент безопасности.

Согласно материалам дела, Toyota знала о проблеме ещё с 2007 года, но она продолжала встречаться в автомобилях модельных годов с 2014 по 2019. В список вошли такие популярные модели, как Tacoma, 4Runner, Highlander, Tundra, Sequoia, Avalon, Mirai, Prius, Yaris и Sienna.

Соглашение предполагает не только возможную финансовую компенсацию для пострадавших автовладельцев, но и проведение специальной информационно-просветительской программы. Эта программа будет объяснять, как правильно регулировать громкость и настройки системы для минимизации эффекта эха. Хотя точные размеры выплат не разглашаются, владельцы из определённых штатов получат дополнительные льготы. Важно, что участники соглашения могут рассчитывать на его преимущества даже в случае, если не предпримут активных действий.

Как сказано в статье на сайте Autoblog, суть претензий сводилась к тому, что Toyota годами выпускала автомобили с дефектом, который существенно ухудшал качество связи и не соответствовал ожиданиям потребителей. Коллективный иск отражает длительные юридические усилия со стороны владельцев, добивавшихся признания проблемы и справедливой компенсации.

Теперь внимание смещается на процесс реализации соглашения. Владельцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных сайтах расчётов, где будут опубликованы инструкции по подаче заявлений на компенсацию и подробности аутрич-программы.

Урегулирование спора стало важным шагом для Toyota: оно демонстрирует готовность компании признать технические ошибки и предложить решения, которые хотя бы частично компенсируют неудобства, испытанные клиентами.

Уточнения

Toyota Motor Corporation, на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Домашний томатный соус: просто обжарьте лук, чеснок и добавьте помидоры
Starbucks сокращает производство кофе в США ради снижения затрат: детали
В Калифорнии охотники в шоке: кабаны внутри оказались ярко-синими
Врач-дерматолог Соколова предупредила об опасности частых пилингов для кожи
Столкновения можно было избежать: как аварийная ситуация с самолётом ANA стала уроком для пилотов
Загадка Вселенной: в миллиметровом диапазоне открыли нечто уникальное
Диетолог перечислила 5 суперфудов, которые топят жир на животе за 4 недели
Дизайнеры советуют нейтральную отделку для адаптивного интерьера подростков
Домашние сахарные скрабы — простой рецепт гладкой и ухоженной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.