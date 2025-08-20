Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нацбанк Украины заявил о невозможности оплатить пакет оружия США за $90 млрд
В Италии снова открыли знаменитую тропу любви
Опасные ингредиенты в лаке для ногтей, которые вызывают гормональные нарушения
Кэтрин Белл: почти каждое глубоководное погружение приносит новые виды
Тренер по силовой подготовке назвал вис на перекладине лучшим упражнением на пресс
Руколу, шпинат и укроп высевают в августе для сбора зелени осенью — совет агрономов
Виктория Боня заявила, что её обидчики могут закончить как Лена Миро
Чай с мятой расширяет сосуды и улучшает сон — рекомендация диетолога
Фитнес-тренеры: кардиотренажеры не показывают реальные энергозатраты

Автоэксперт напомнил водителям о нормах тонировки стекол

1:11
Авто

Тонировать передние стекла автомобиля можно не более чем на 20%, а для задних ограничений нет. О нормах тонировки стекол машин в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов.

тонировка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тонировка

Амосов пояснил, что требования к светопропускной способности прописаны в регламенте.

"Допустимые нормы, смотрите, по лобовому стеклу и боковым стеклам не более 20%. Это прописано, да, то есть тонировать можно, но не более 20%", — отметил эксперт.

Он добавил, что на практике практически любая пленка превышает эти показатели. Более того, сами стекла изначально имеют свою светопропускную способность, из-за чего даже минимальная тонировка выходит за рамки дозволенного.

По его словам, задние стекла можно затемнять без ограничений, вплоть до полной тонировки. Также допускается небольшая полоска на верхней части лобового стекла, шириной до 10 сантиметров.

"Если хотя бы 11, то тоже, соответственно, штраф можно получить", — уточнил эксперт.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Никита Пресняков резко ответил подписчикам на вопросы о разводе
Потолочный плинтус помогает скрыть неровности стен и стыков обоев
Эксперт Кошкин: ВСУ намеренно атакуют гражданские суда
Туристы указали на несоответствие стоимости и качества отдыха в Абхазии
Пригожин заявил, что Валерия на Новой волне не получала гонорар
Рост торговли с Россией на 46%: СПГ и уголь лидируют — минфин Японии
Кошачьи инстинкты: как они возвращаются домой, спустя месяцы
Антибиотики и диета: молочные продукты и соки нужно исключить для лучшего результата
Огурцы защищают от заморозков агроволокном на дугах — рекомендации садоводов
Татьяна Буланова установила демократичные цены на свои билеты в Казани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.