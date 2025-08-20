Автоэксперт напомнил водителям о нормах тонировки стекол

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Тонировать передние стекла автомобиля можно не более чем на 20%, а для задних ограничений нет. О нормах тонировки стекол машин в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тонировка

Амосов пояснил, что требования к светопропускной способности прописаны в регламенте.

"Допустимые нормы, смотрите, по лобовому стеклу и боковым стеклам не более 20%. Это прописано, да, то есть тонировать можно, но не более 20%", — отметил эксперт.

Он добавил, что на практике практически любая пленка превышает эти показатели. Более того, сами стекла изначально имеют свою светопропускную способность, из-за чего даже минимальная тонировка выходит за рамки дозволенного.

По его словам, задние стекла можно затемнять без ограничений, вплоть до полной тонировки. Также допускается небольшая полоска на верхней части лобового стекла, шириной до 10 сантиметров.