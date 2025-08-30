MINI Cooper SE и Renault 5 E-Tech: Сравнение раскрывает все карты

Сравнение дизайна и характеристик: MINI Cooper SE против Renault 5 E-Tech Electric

Электромобильный рынок Европы продолжает пополняться моделями с сильным акцентом на наследие и стиль. Два наиболее ожидаемых участника этой гонки — MINI Cooper SE и Renault 5 E-Tech Electric. Обе машины опираются на легендарные имена прошлого, но адаптированы к современным реалиям и технологиям.

Фото: commons.wikimedia by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ MINI Cooper SE

MINI Cooper SE сохранил узнаваемый ретро-образ, однако в новой версии стал крупнее и получил более дерзкие линии. В глаза бросаются треугольные задние фонари, подчёркивающие современный облик при сохранении классики. Renault 5 E-Tech Electric, напротив, играет на ностальгии более тонко: дизайнеры сумели объединить элементы прошлого с современными решениями, что сделало модель привлекательной для широкой аудитории.

В интерьере подходы производителей разнятся. MINI предложил центральную OLED-панель, но перегрузил её функциями, что не всегда удобно. Renault сделал ставку на эргономику: физические кнопки, многочисленные отделения и простое управление оказываются ближе к потребителю, предпочитающему функциональность.

По части динамики MINI лидирует: электромотор на 218 л.с. и крутящий момент 330 Нм разгоняют машину до 100 км/ч за 6,7 секунды. Renault 5 E-Tech Electric с 150 л.с. и 245 Нм медленнее — 8 секунд до сотни, но зато более предсказуем и удобен для повседневной езды. В управляемости также ощущается разница: низкая подвеска MINI ухудшает комфорт, тогда как Renault лучше справляется с вибрациями.

Энергоэффективность — ещё одна зона сравнения. MINI заявляет до 402 км хода при расходе 14,1 кВт⋅ч/100 км, но требует высокой скорости зарядки. Renault предлагает до 410 км, хотя и менее мощный, он оказывается экономичнее именно в городской среде.

Интересным элементом в Renault стали шины Michelin, которые в отдельных ситуациях могут доставить сюрпризы, но в целом подвеска эффективно сглаживает вибрации. Французский хэтчбек также выигрывает по автономности в условиях городских маршрутов.

Итог сравнения прост: MINI Cooper SE ориентирован на тех, кто хочет максимальной динамики и ощущения спортивности, а Renault 5 E-Tech Electric предлагает больше пространства, удобство и доступность, при этом сохраняя характер ретро-иконы. Оба автомобиля возрождают дух прошлого, но делают это по-разному — MINI через драйв, Renault через практичность.