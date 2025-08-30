Внедорожник-загадка от BMW: G74 станет новым королем бездорожья

BMW G74: Новый внедорожник против Mercedes G-Class – первые детали

BMW планирует вывести на рынок новый внедорожник, получивший внутреннее название G74, который станет ответом на легендарный Mercedes-Benz G-Class.

Производство модели намечено на вторую половину 2029 года и будет налажено на заводе компании в Южной Каролине. Ожидается, что автомобиль будет базироваться на глубоко модернизированной платформе X5 и займет позицию нового флагмана в линейке внедорожников марки, сообщает веб-журнал Which Car.

Решение о выпуске G74 отражает стратегический поворот BMW: при активных инвестициях в электромобили компания не намерена отказываться от двигателей внутреннего сгорания.

Согласно предварительным данным, модель сохранит традиционный мотор, вероятно, дополненный гибридной системой. Это должно удовлетворить спрос покупателей, которые по-прежнему отдают предпочтение мощным бензиновым внедорожникам — особенно на фоне снижения интереса к электрической версии G-Class.

Недавний релиз пакета xOffroad для юбилейного X5 Silver Anniversary Edition с внедорожными шинами, защитой днища и блокируемым задним дифференциалом стал своеобразным прототипом будущих улучшений для G74.

Руководство компании также подчеркнуло, что, несмотря на отказ от проектов пикапов как "не соответствующих бренду", BMW видит потенциал в создании прочных внедорожников, сочетающих роскошь, комфорт и выдающиеся внедорожные качества.

Уточнения

Mercedes-Benz G-класс иногда именуемый G-Wagen (G — сокр. от нем. Geländewagen, «внедорожник») — серия полноразмерных люксовых внедорожников (автомобилей повышенной проходимости), производимых в Австрии фирмой Magna Steyr (ранее Steyr-Daimler-Puch) и продаваемых под торговой маркой Mercedes-Benz.

