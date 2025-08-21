Постоянный полный привод — это не просто аббревиатура в буклете, а гарантия того, что ваш автомобиль не сдастся ни на песке, ни в снегу, ни в глиняной каше. Сегодня такие машины — это целая отдельная каста. От "королей" бездорожья до стильных премиум-SUV, от проверенных временем японцев до амбициозных китайцев.
Монарх среди внедорожников. Full-Time 4WD с дифференциалом Torsen, понижайкой и блокировкой делает его неуязвимым в грязи. Дизель V8 или бензиновый 4.6 — оба тянут уверенно. Минусы? Аппетит 15-18 литров и цена, сравнимая с квартирой. Но именно "Крузак" остаётся билетом в самые глухие уголки страны.
С Quadra-Trac II или Quadra-Drive II этот "янки" способен и по асфальту лететь, и КамАЗ из болота вытащить. Пневмоподвеска до 280 мм, моторы от V6 до HEMI. Но электроника порой капризничает, а ремонт не радует кошелёк.
Terrain Response 2, клиренс почти 30 см и глубина брода 90 см — не просто SUV, а современный "лорд на рыбалке". Но цена и сложная электроника могут нервировать владельца.
Три блокировки, рама и культовый образ. Это танк в костюме от кутюр. Комфортен и на шоссе, но расход и стоимость обслуживания под стать его статусу.
Super All Wheel Control, понижайка и надёжность. Устаревший интерьер не мешает ему быть "старым воином", готовым тянуть дальше, чем ждёшь.
Простая механика, блокировка и понижайка делают её символом народного внедорожника. Дёшево, сердито, но без комфорта.
Quattro, пневмоподвеска, роскошный салон. Он одинаково уместен и на театральной парковке, и на снежной дороге.
V8 на 405 л. с., All-Mode 4x4 и огромный кузов. Пески, камни и трасса — всё подвластно, кроме заправки, которую он посещает слишком часто.
Безопасность, уют и полный привод BorgWarner. Для экстремального оффроуда не лучший выбор, но для зимней России — идеально.
Комфорт Lexus и надёжность Toyota в одном флаконе. Минусы — прожорливость и возрастная начинка.
Американский родственник Land Cruiser. Прост, надёжен и создан для грязи, хоть интерьер и "застрял" в 2000-х.
PTM, мощь до 680 л. с. и динамика спорткара. В грязи выживет, но на трассе чувствует себя лучше.
Пикап для тех, кому важна выносливость. Постоянный привод, рамная конструкция и тонна полезной нагрузки.
Полный привод, понижайка и харизма. Жрёт много, но до сих пор крут для поклонников "олдскула".
Рамный внедорожник с полным приводом. Скромный, но надёжный партнёр.
Selec-Trac или Rock-Trac, съёмные двери и крыша. Это не просто автомобиль, это стиль жизни.
Рамник с дизелем V6, полный привод и комфортный салон. Для семьи и путешествий самое то.
4Motion и пневмоподвеска. Сбалансированный вариант между комфортом и возможностями.
Крошка с рамой и понижайкой. Пролезет там, где "великие" застрянут.
Постоянный полный привод, блокировки и современный салон. Новый игрок, но уже громкое имя.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.