20 внедорожников, на которых не страшно ехать хоть в тайгу, хоть в пустыню

Lada Niva Legend попала в ТОП-20 внедорожников с системой полного привода

Постоянный полный привод — это не просто аббревиатура в буклете, а гарантия того, что ваш автомобиль не сдастся ни на песке, ни в снегу, ни в глиняной каше. Сегодня такие машины — это целая отдельная каста. От "королей" бездорожья до стильных премиум-SUV, от проверенных временем японцев до амбициозных китайцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jeep Grand Cherokee L

Toyota Land Cruiser 200 — король бездорожья

Монарх среди внедорожников. Full-Time 4WD с дифференциалом Torsen, понижайкой и блокировкой делает его неуязвимым в грязи. Дизель V8 или бензиновый 4.6 — оба тянут уверенно. Минусы? Аппетит 15-18 литров и цена, сравнимая с квартирой. Но именно "Крузак" остаётся билетом в самые глухие уголки страны.

Jeep Grand Cherokee WK2 — американский боец

С Quadra-Trac II или Quadra-Drive II этот "янки" способен и по асфальту лететь, и КамАЗ из болота вытащить. Пневмоподвеска до 280 мм, моторы от V6 до HEMI. Но электроника порой капризничает, а ремонт не радует кошелёк.

Land Rover Defender — британский джентльмен в сапогах

Terrain Response 2, клиренс почти 30 см и глубина брода 90 см — не просто SUV, а современный "лорд на рыбалке". Но цена и сложная электроника могут нервировать владельца.

Mercedes-Benz G-Class — легенда с тремя замками

Три блокировки, рама и культовый образ. Это танк в костюме от кутюр. Комфортен и на шоссе, но расход и стоимость обслуживания под стать его статусу.

Mitsubishi Pajero IV — последний самурай

Super All Wheel Control, понижайка и надёжность. Устаревший интерьер не мешает ему быть "старым воином", готовым тянуть дальше, чем ждёшь.

Lada Niva Legend — русский титан

Простая механика, блокировка и понижайка делают её символом народного внедорожника. Дёшево, сердито, но без комфорта.

Audi Q7 — немец с премиум-характером

Quattro, пневмоподвеска, роскошный салон. Он одинаково уместен и на театральной парковке, и на снежной дороге.

Nissan Patrol Y62 — арабский гигант

V8 на 405 л. с., All-Mode 4x4 и огромный кузов. Пески, камни и трасса — всё подвластно, кроме заправки, которую он посещает слишком часто.

Volvo XC90 — скандинавская надёжность

Безопасность, уют и полный привод BorgWarner. Для экстремального оффроуда не лучший выбор, но для зимней России — идеально.

Lexus GX 460 — премиальный брат "Крузака"

Комфорт Lexus и надёжность Toyota в одном флаконе. Минусы — прожорливость и возрастная начинка.

Toyota 4Runner — рабочая лошадка с характером

Американский родственник Land Cruiser. Прост, надёжен и создан для грязи, хоть интерьер и "застрял" в 2000-х.

Porsche Cayenne — спорткар в кузове внедорожника

PTM, мощь до 680 л. с. и динамика спорткара. В грязи выживет, но на трассе чувствует себя лучше.

Isuzu D-Max — рабочая лошадь

Пикап для тех, кому важна выносливость. Постоянный привод, рамная конструкция и тонна полезной нагрузки.

Hummer H3 — брутальность вне времени

Полный привод, понижайка и харизма. Жрёт много, но до сих пор крут для поклонников "олдскула".

SsangYong Rexton — корейская практичность

Рамный внедорожник с полным приводом. Скромный, но надёжный партнёр.

Jeep Wrangler JL — икона бездорожья

Selec-Trac или Rock-Trac, съёмные двери и крыша. Это не просто автомобиль, это стиль жизни.

Kia Mohave — корейский танк

Рамник с дизелем V6, полный привод и комфортный салон. Для семьи и путешествий самое то.

VW Touareg — немецкий универсал

4Motion и пневмоподвеска. Сбалансированный вариант между комфортом и возможностями.

Suzuki Jimny — маленький боец

Крошка с рамой и понижайкой. Пролезет там, где "великие" застрянут.

GWM Tank 300 — китайский вызов

Постоянный полный привод, блокировки и современный салон. Новый игрок, но уже громкое имя.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

